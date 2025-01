Maghreb: ce pays bat ses voisins dans le classement des aéroports

Selon les données de Global Firepower (GFP), l’Algérie surpasse largement ses voisins maghrébins en termes d’infrastructures aéroportuaires. Avec 85 aéroports fonctionnels, le pays se positionne comme un acteur clé de la connectivité aérienne régionale, démontrant une capacité logistique significative.

L’Algérie occupe la 59ᵉ place mondiale dans le classement GFP pour les aéroports utilisables. Ce chiffre inclut uniquement les aéroports « majeurs » dotés de pistes préparées et d’infrastructures modernes. En comparaison, le Maroc se classe 86ᵉ avec 49 aéroports, et la Tunisie 126ᵉ avec seulement 14 aéroports. Au niveau régional, l’Algérie distance donc assez largement ses principaux « concurrents ».

L’Algérie dispose d’un solide réseaux d’aéroports

L’aéroport international d’Alger constitue un hub stratégique pour les vols nationaux et internationaux. D’autres infrastructures comme les aéroports d’Oran, Constantine et Annaba relient efficacement les différentes régions du pays, couvrant un territoire vaste et diversifié, et répondant aux besoins de mobilité des populations et surtout, à la demande accrue des touristes (même si, à ce niveau, le Maroc reste en tête).

Le réseau aéroportuaire algérien joue un rôle crucial pour le commerce, le tourisme et la mobilité. Ces infrastructures permettent d’accueillir un flux important de voyageurs et de marchandises, stimulant le développement économique et désenclavant les zones éloignées, notamment dans le sud saharien.

Quid des autres pays africains ?

Malgré sa supériorité régionale, l’Algérie ne figure pas dans le top 10 africain. Des pays comme l’Afrique du Sud (575 aéroports) ou le Kenya (370) montrent l’écart avec les leaders continentaux. Pour maintenir son avantage, l’Algérie devra poursuivre la modernisation de ses infrastructures et améliorer leur gestion et connectivité, en investissant dans des technologies aéronautiques performantes. Malgré tout, les efforts entrepris au niveau du développement des infrastructures semblent commencer à payer.