Maghreb: ce pays veut produire un million de voitures par an en 2030

Le paysage industriel maghrébin connaît une transformation majeure avec l’émergence du Maroc comme hub automobile de premier plan. Les constructeurs chinois et européens, attirés par les avantages compétitifs de la région, ont progressivement établi leurs bases de production au Maroc ou en Algérie. Cette dynamique répond à une double logique : optimiser les coûts de production tout en bénéficiant d’une position géographique stratégique aux portes de l’Europe et de l’Afrique. La présence croissante de ces acteurs internationaux a catalysé le développement d’un écosystème automobile robuste, marqué par l’arrivée de nombreux équipementiers et sous-traitants.

Une ambition chiffrée portée par des résultats tangibles

Le Maroc trace sa route vers le million de voitures produites annuellement d’ici 2030. Cette ambition, annoncée par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch lors de l’inauguration d’une usine du groupe Leoni, marque une nouvelle étape dans l’ascension automobile du pays. Avec une production actuelle de 700 000 véhicules par an, le Royaume affiche déjà sa domination sur le continent africain comme premier producteur de véhicules de tourisme. Cette montée en puissance se reflète dans les chiffres des exportations qui ont franchi les 115,4 milliards de dirhams durant les neuf premiers mois de 2024.

Les équipementiers internationaux comme moteur de croissance

L’expansion du secteur automobile marocain s’appuie sur l’attraction continue d’acteurs majeurs de l’industrie. Le groupe allemand Leoni symbolise cette dynamique avec l’implantation de sa onzième unité industrielle dans le pays. Cette nouvelle usine de câblage automobile prévoit la création de 3 000 emplois directs, pour atteindre 7 100 postes en 2027. La multiplication des investissements industriels témoigne de la confiance des leaders mondiaux dans la capacité du Maroc à devenir un hub automobile majeur. Les constructeurs chinois et européens, séduits par la position stratégique du pays et ses atouts compétitifs, participent activement à la création d’un écosystème industriel complet.

Une vision stratégique tournée vers l’avenir

Le Maroc ne se contente pas de sa position de premier fournisseur de véhicules thermiques pour l’Union européenne. Le pays développe simultanément son expertise dans le domaine des véhicules électriques, anticipant les mutations du marché automobile mondial. Cette diversification de la production, combinée à l’enrichissement constant du tissu industriel local, renforce la position du Royaume comme acteur stratégique de l’industrie automobile. L’implantation progressive des constructeurs et équipementiers au Maghreb, particulièrement au Maroc, dessine les contours d’une industrie automobile régionale capable de répondre aux exigences de qualité et d’innovation du marché international.