Maghreb : cette compagnie annonce une nouvelle ligne vers l’Europe

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement international, Air Algérie annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant Alger à Londres Stansted. Cette initiative marque une étape importante dans les ambitions de la compagnie nationale, qui souhaite diversifier ses destinations et offrir davantage de choix aux voyageurs algériens et à la diaspora.

Le lancement de cette nouvelle route, prévu pour le 2 avril 2025, propose deux vols hebdomadaires entre l’aéroport Houari Boumediene à Alger et Londres Stansted. Ces liaisons sont programmées les mercredis et jeudis, et seront opérées à l’aide d’un Airbus A330-200 et d’un Boeing 737-800, deux appareils réputés pour leur confort et leur fiabilité.

Ce développement stratégique vise à répondre à une demande croissante de la part des voyageurs algériens désireux de rejoindre la capitale britannique. En plus de faciliter les déplacements, cette nouvelle liaison directe permet de réduire les contraintes liées aux escales, offrant ainsi une expérience de voyage plus fluide et pratique.

Les voyageurs peuvent dès à présent réserver leurs billets pour cette nouvelle destination. Les tarifs sont compétitifs, à partir de 259 euros pour un aller simple. Ce prix inclut une franchise de bagages avantageuse, avec 10 kg autorisés en cabine et une valise de 23 kg en soute, répondant aux besoins des voyageurs réguliers comme des membres de la diaspora.

Avec cette nouvelle offre, Air Algérie étend sa présence sur le marché européen, consolidant ainsi sa position face à une concurrence internationale accrue. Ce n’est pas la première incursion de la compagnie vers le Royaume-Uni, puisque des vols relient déjà Alger à l’aéroport de Londres Heathrow. L’ajout de Stansted vient cependant élargir les options pour les passagers, en desservant un aéroport situé au nord-est de Londres, idéal pour une partie des voyageurs.