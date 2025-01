Maghreb: de nombreux touristes chinois attendus après des initiatives

Photo AFP

Les voyageurs chinois représentent aujourd’hui une force économique majeure du tourisme mondial, avec des dépenses annuelles dépassant 120 milliards de dollars et quelque 100 millions de personnes sillonnant le globe. Cette clientèle, réputée pour son pouvoir d’achat élevé et son attrait pour les destinations culturelles, transforme progressivement les stratégies touristiques des pays d’accueil, qui adaptent leurs services et infrastructures pour répondre à ses attentes spécifiques.

La dynamique touristique marocaine prend un nouveau tournant avec le déploiement d’initiatives audacieuses pour reconquérir le marché chinois. L’Office national marocain du tourisme capitalise sur cette tendance pour transformer le pays en destination privilégiée des voyageurs asiatiques dans la région, alors que le royaume affiche déjà des performances remarquables avec 15,9 millions d’arrivées totales comptabilisées fin novembre 2024.

Une révolution dans les airs

La stratégie marocaine repose sur une métamorphose complète de sa connectivité aérienne avec la Chine. Royal Air Maroc bouleverse les codes en signant seize conventions stratégiques avec des agences de voyages chinoises, garantissant ainsi un flux constant de visiteurs. La compagnie nationale ne compte pas s’arrêter là : après la reprise des vols Casablanca-Pékin, elle ambitionne de tripler ses fréquences hebdomadaires et d’étendre son réseau vers Shanghai et Guangzhou. En parallèle, l’arrivée de Shanghai Airlines sur le tarmac casablancais renforce cette nouvelle toile aérienne tissée entre les deux pays.

Un pari sur l’avenir touristique

L’exemption de visa accordée aux ressortissants chinois depuis 2016 a déjà prouvé son efficacité, avec un record de 180 000 visiteurs avant la pandémie. Le Maroc, fort de cette expérience, mise sur une stratégie multidimensionnelle pour dépasser ces chiffres. L’objectif d’attirer 2,5 millions de visiteurs supplémentaires révèle l’ampleur des ambitions marocaines. Cette transformation profonde du paysage touristique marocain, portée par des infrastructures modernisées et des services adaptés, positionne le royaume comme un acteur majeur dans la captation du marché chinois, premier pourvoyeur mondial de touristes internationaux.