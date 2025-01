Maghreb: des drones pour sécuriser une nouvelle route

MQ-9 Reaper (Photo DR)

Les infrastructures routières jouent un rôle crucial dans le développement économique et social des régions. Au Maghreb, le Maroc entreprend un projet stratégique de construction d’une nouvelle route qui va renforcer sa connexion territoriale et améliorer les échanges commerciaux. Cette infrastructure routière de 53 kilomètres reliera Smara à la Mauritanie, offrant une voie de communication importante pour stimuler les interactions entre le royaume et les pays subsahariens.

Le projet routier représente bien plus qu’un simple tracé sur la carte géographique. Il s’inscrit dans une dynamique de rapprochement régional et de développement économique. Les travaux de construction sont actuellement en phase finale, avec la pose de la dernière couche d’asphalte, signalant une réalisation imminente qui promet de transformer les perspectives de mobilité et d’échanges dans le sud du Maroc.

La sécurisation de cet axe stratégique constitue un aspect fondamental du projet. L’armée marocaine déploiera des drones pour assurer une surveillance continue, garantissant la protection et la fluidité des déplacements. Cette route devient le deuxième axe majeur reliant le Maroc et la Mauritanie, faisant suite au poste frontalier de Guerguerat.

L’impact de cette infrastructure dépasse les simples considérations géographiques. Elle représente un vecteur de développement économique, permettant de dynamiser les échanges commerciaux et de renforcer les liens sociaux entre les territoires. Les régions du sud marocain sont particulièrement appelées à bénéficier de cette nouvelle connexion, qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance et d’intégration régionale.