Maghreb: des impayés faramineux plombent un mastodonte local

Le groupe Sonelgaz, fournisseur national d’électricité et de gaz en Algérie, fait face à une situation financière préoccupante avec des créances impayées atteignant 180 milliards de dinars (1,3 milliard de dollars). Cette somme représente une augmentation significative de 30% par rapport à 2023, comme l’a révélé Abdelhamid Mazri, directeur de la distribution, lors d’une intervention sur la Chaîne III de la Radio algérienne.

Cette hausse importante trouve son origine dans la période Covid-19, durant laquelle Sonelgaz a suspendu ses campagnes de recouvrement par solidarité avec ses concitoyens. Les créances ont plus que doublé, passant de 80 milliards à 180 milliards de dinars, atteignant un niveau que l’entreprise qualifie d’insupportable.

D’importants impayés pour Sonelgaz

La répartition des créances révèle que les clients privés (entreprises et ménages) représentent 44% du total avec 77 milliards de dinars, tandis que les collectivités locales constituent 30% des factures impayées. Le groupe dessert actuellement plus de 12 millions d’abonnés en électricité et 8,1 millions en gaz, avec des taux de pénétration respectifs de 99% et 70%.

Face à cette situation critique, Sonelgaz a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie de recouvrement. L’entreprise propose désormais plusieurs options de paiement, incluant les agences Sonelgaz, les bureaux de poste et le paiement en ligne, avec la possibilité d’échelonner les dettes.

Un plan de redressement et des mesures d’accompagnement

Pour faciliter le règlement des impayés, une campagne de sensibilisation a été lancée, accompagnée de facilités de paiement pour les clients ayant d’importantes créances. Bien que la coupure reste l’ultime recours, Sonelgaz privilégie une approche flexible permettant aux clients de s’acquitter de leurs dettes sans contrainte excessive, tout en maintenant la croissance de son réseau qui accueille chaque année un demi-million de nouveaux abonnés.