Maghreb: investissement XXL dans des aéroports

Le secteur aérien marocain constitue un pilier stratégique du développement économique national. Avec une croissance spectaculaire du trafic passagers, passant de 7,7 millions en 2005 à 32,5 millions en 2024, le royaume entend consolider sa position dans le transport aérien international par un investissement massif de 42 milliards de dirhams dans ses infrastructures aéroportuaires à l’horizon 2030.

La stratégie gouvernementale vise une transformation significative du réseau aéroportuaire national. L’aéroport Mohamed V de Casablanca, plaque tournante du transport aérien, sera considérablement agrandi pour accueillir 44 millions de voyageurs annuellement. Parallèlement, une nouvelle aérogare à Rabat-Salé émergera, offrant une capacité de 4 millions de passagers.

Les principales métropoles du royaume bénéficieront d’importants travaux de modernisation. Marrakech verra sa capacité portée à 16 millions de passagers, tandis que les plateformes de Fès, Tanger et Agadir feront l’objet de programmes d’extension et de rénovation. Au-delà des infrastructures, le gouvernement marocain entend renforcer la compétitivité de Royal Air Maroc.

Un soutien financier et stratégique permettra à la compagnie nationale de moderniser sa flotte et de répondre à la demande croissante de transport aérien. Cette ambitieuse feuille de route traduit l’engagement du Maroc à positionner son secteur aérien comme un moteur de croissance économique, en développant des infrastructures modernes et performantes capables d’absorber l’augmentation constante du trafic aérien.