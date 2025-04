Guerre en Ukraine : l’UEFA fait une annonce concernant la Russie

Photo Pixabay

Depuis février 2022, la sélection russe de football est exclue des compétitions organisées par l’UEFA et la FIFA en raison du conflit en Ukraine. Cette mise à l’écart a plongé le football russe dans une impasse, privant l’équipe nationale de toute participation aux grandes compétitions internationales. Cependant, un espoir renaît pour la Sbornaya.

Lors de récentes déclarations, les dirigeants des instances du football mondial et européen ont laissé entrevoir une possible réintégration de la Russie, sous conditions. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a été clair sur ce point : « Quand le conflit militaire prendra fin, la Russie sera de retour. » De son côté, Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné l’importance du dialogue en cours pour une résolution du conflit, déclarant : « Alors que des discussions sont en cours pour la paix en Ukraine, j’espère que nous pourrons bientôt passer à l’étape suivante et réintégrer la Russie dans le paysage footballistique parce que cela voudrait dire que tout est résolu. »

Ces déclarations marquent un tournant après plus de deux ans d’exclusion. Elles suggèrent que la Russie pourrait retrouver sa place sur la scène internationale du ballon rond dès la fin du conflit, même si aucun calendrier précis n’a été avancé. En attendant, la Fédération russe de football tente de maintenir un certain dynamisme en organisant des matchs amicaux face à des sélections hors UEFA, notamment d’Asie et d’Afrique, et en cherchant des solutions alternatives pour ses clubs.

Toutefois, cette éventuelle réintégration ne se fera pas sans débat. De nombreux pays européens restent fermement opposés à tout retour du football russe tant que la situation en Ukraine demeure instable. L’UEFA et la FIFA devront donc naviguer avec prudence entre les impératifs sportifs et les considérations géopolitiques.

Si la porte d’un retour est entrouverte, elle demeure conditionnée à des évolutions politiques qui dépassent largement le cadre du football. Pour la Russie, la perspective de retrouver les compétitions internationales est une lueur d’espoir, mais elle dépendra avant tout de l’évolution du conflit et des rapports de force diplomatiques à venir.