Maghreb: la Russie veut nouer de nouveaux partenariats

Mine de Nickel (gocontractor)

L’Algérie, dotée de riches ressources naturelles, poursuit activement sa stratégie de développement du secteur minier, un pilier essentiel de son économie. Le pays possède d’importants gisements de minerais, notamment de phosphates, de fer, d’or et de terres rares, dont l’exploitation croissante contribue de manière significative à la diversification économique et à la création d’emplois dans plusieurs régions du pays.

La septième réunion du groupe de travail mixte algéro-russe sur la coopération géologique et minière s’est tenue jeudi au ministère de l’Énergie. Cette rencontre a réuni Bournane Nadjiba, directrice générale des mines côté algérien, et Maxim Kirzhimov, directeur général adjoint au ministère russe des ressources naturelles.

Publicité

Renforcement de la collaboration technique et scientifique

Les discussions ont couvert de nombreux domaines de coopération, incluant la géologie, l’exploitation minière, l’enrichissement minéral et la formation. Les deux délégations ont également évalué l’avancement des programmes convenus lors de la précédente session à Moscou en octobre 2023.

Un procès-verbal a été signé pour concrétiser ces échanges, soulignant la volonté commune de développer davantage la coopération technique et scientifique dans le secteur minier.

Vers de nouvelles perspectives

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Russie dans le domaine minier, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et d’échange d’expertise. Cette coopération devrait permettre d’optimiser l’exploitation des ressources minières et de développer de nouvelles technologies d’extraction plus efficientes notamment à l’heure où l’Algérie a effectivement besoin de ces ressources naturelles pour développer et renforcer son économie.