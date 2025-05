Maghreb: 3 familles parmi les plus influentes du monde arabe

© Jean-Michel Ruiz/CAIF pour JA

Dans le monde arabe, certaines familles sont reconnues pour leur influence et leur pouvoir économique. Ces dynasties familiales, qui régissent des entreprises de taille mondiale, façonnent les paysages économiques et commerciaux de leurs pays et au-delà. L’influence de ces familles repose non seulement sur leurs avoirs financiers, mais aussi sur leur capacité à diversifier leurs activités, à s’impliquer dans des secteurs stratégiques et à maintenir des entreprises prospères au fil des décennies. Dans le dernier classement publié par Forbes Middle East, trois familles marocaines se distinguent parmi les cent plus puissantes familles du monde arabe.

Le magazine Forbes a récemment publié une liste des cent familles les plus influentes du monde arabe, incluant trois noms marocains. Ces familles, parmi lesquelles figurent les Benjelloun, les Bensaleh et les Zniber, sont à la tête d’entreprises de premier plan dans des secteurs variés. Les Benjelloun sont notamment connus pour leur leadership à la tête du groupe bancaire BMCE Bank, un acteur majeur dans le secteur bancaire marocain et international. De leur côté, les Bensaleh dirigent le conglomérat Holmarcom, un groupe diversifié opérant dans l’industrie, l’immobilier et les services financiers. Enfin, les Zniber, fondateurs des Celliers de Meknès, se sont imposés dans l’industrie viticole, un secteur stratégique pour l’économie marocaine.

Publicité

Pour établir ce classement, Forbes Middle East a suivi un processus rigoureux de sélection. D’abord, le magazine a répertorié les entreprises détenues ou dirigées par des familles arabes et a utilisé plusieurs critères d’évaluation. Ces critères incluent la taille des investissements, la valeur des filiales, l’influence des entreprises cotées en bourse, ainsi que les actifs dans des secteurs comme l’immobilier. Forbes a également pris en compte la diversification des activités géographiques et sectorielles, les performances commerciales récentes, les investissements dans de nouveaux projets, ainsi que l’héritage et l’histoire des entreprises. La liste met également en lumière le nombre d’employés et l’impact de ces entreprises sur les économies locales et régionales.

Ce classement montre la puissance de l’entrepreneuriat familial dans le monde arabe et souligne le rôle central que ces dynasties jouent dans l’économie mondiale. Les familles marocaines mentionnées sont un exemple de cette dynamique et de la croissance soutenue de leurs entreprises, qui continuent d’étendre leur influence à l’échelle régionale et internationale.