Maghreb : le Royaume-Uni déconseille cette région

Le gouvernement britannique a récemment émis un avis de voyage qui met en lumière des disparités sécuritaires notables aux frontières de l’Algérie. Alors qu’il déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans plusieurs régions frontalières, il qualifie paradoxalement la frontière entre l’Algérie et le Maroc de zone sécurisée, malgré les tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Londres a mis en garde ses citoyens contre les dangers associés à certaines frontières algériennes. Les zones concernées incluent les frontières avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali et la Mauritanie. Les autorités britanniques évoquent des risques accrus liés à la présence de groupes armés et de réseaux terroristes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), qui continuent d’opérer dans ces régions.

Selon l’avis, ces groupes, bien que visant principalement les institutions de l’État algérien, peuvent également cibler des étrangers, y compris des touristes et des travailleurs expatriés. Le gouvernement souligne également le danger d’enlèvements, particulièrement dans le sud du pays, une zone considérée comme vulnérable.

En contraste avec ces mises en garde, le Royaume-Uni a classé la frontière entre l’Algérie et le Maroc comme une destination relativement sûre. Cette classification peut surprendre, compte tenu de la fermeture officielle de cette frontière depuis 1994 et des relations tendues entre les deux nations, exacerbées par la rupture diplomatique décidée par Alger en 2021.

Toutefois, cette distinction semble indiquer que la frontière entre le Maroc et l’Algérie ne fait pas face aux mêmes menaces sécuritaires que celles des régions mentionnées plus tôt. Les infrastructures marocaines de sécurité et de contrôle des frontières, souvent saluées par la communauté internationale, pourraient également expliquer cette évaluation positive.

Ces recommandations reflètent une réalité complexe dans laquelle les menaces sécuritaires varient considérablement selon les régions et les frontières. Si l’Algérie reste confrontée à une activité terroriste active, notamment dans ses zones rurales et désertiques, la stabilité relative de certaines régions, comme la frontière avec le Maroc, constitue une exception notable.