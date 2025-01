Maghreb: l’Espagne mène des exercices militaires aux portes d’un pays

Armée espagnole (Photo DR)

Les tensions géopolitiques se cristallisent autour de Melilla, enclave espagnole où les forces militaires déploient actuellement des manœuvres stratégiques. Dans un contexte de revendications territoriales persistantes du Maroc sur les territoires espagnols, l’armée ibérique renforce sa présence et sa préparation opérationnelle. La ville autonome de Melilla devient le théâtre de préparatifs militaires intensifs, reflétant les enjeux géopolitiques complexes entre l’Espagne et le Maroc.

Les unités militaires espagnoles ont récemment intensifié leurs exercices tactiques, démontrant une volonté de vigilance et de dissuasion. La deuxième compagnie de la première légion du Tercio « Gran Capitan » a conduit des manœuvres défensives et offensives, perfectionnant sa capacité de réponse face à d’éventuelles menaces. Parallèlement, le groupe d’artillerie antiaérienne du régiment RAMIX 32 a réalisé des exercices de tir et suivi des formations spécialisées de contrôle de zone.

Ces actions militaires s’inscrivent dans une stratégie plus large de surveillance et de protection des territoires espagnols. Le commandement de Melilla souligne l’importance de détecter précocement les risques potentiels et de pouvoir réagir rapidement à toute situation critique. Malgré ces préparatifs, les autorités diplomatiques maintiennent un discours de coopération, soulignant l’excellence des relations bilatérales.

José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, a récemment mis en avant la collaboration étroite entre les deux pays, notamment dans des domaines sensibles comme la lutte contre le terrorisme et le trafic d’êtres humains. Cette approche diplomatique contraste avec la tension militaire ambiante, illustrant la complexité des relations maroco-espagnoles.

Les autorités de Sebta et Melilla ont exprimé leurs inquiétudes concernant les velléités annexionnistes marocaines, sollicitant un renforcement de la sécurité. Le gouvernement espagnol a répondu en multipliant les missions de surveillance et en démontrant sa capacité opérationnelle, tout en privilégiant un dialogue constructif.