Maghreb – OTAN : nouvel élan pour une coopération plus dense avec un pays

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), acteur majeur sur l’échiquier international de la sécurité et de la défense, renforce ses liens stratégiques en Méditerranée. L’Algérie, partenaire clé dans la région du Maghreb depuis son adhésion au dialogue méditerranéen en 2000, s’inscrit désormais dans une dynamique de consolidation de ses relations avec cette alliance militaire internationale.

Cette collaboration franchit une nouvelle étape significative, comme en témoigne la récente visite à Alger de Javier Colomina, Secrétaire Général Adjoint délégué pour les affaires politiques et la politique sécuritaire de l’OTAN. Sa rencontre avec le Général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’État-major de l’ANP, marque la volonté mutuelle d’approfondir les échanges bilatéraux, particulièrement dans le domaine sécuritaire régional.

Les discussions entre les deux responsables ont mis en lumière les perspectives prometteuses de cette coopération. Un Programme de partenariat individuel, actuellement à l’étude, devrait permettre d’intensifier les relations entre l’Algérie et l’OTAN. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du Plan d’action du voisinage méridional, adopté lors du récent congrès de l’Organisation à Washington.

Les échanges entre l’Algérie et l’OTAN se caractérisent par une approche pragmatique, favorisant la concertation et le partage d’expertise. Les visites de haut niveau, effectuées régulièrement par les représentants des deux parties, ont contribué à établir un climat de confiance mutuelle et à renforcer la coordination sur les enjeux communs.

L’OTAN reconnaît le rôle crucial de l’Algérie dans la stabilité régionale, une appréciation récemment réitérée par le Commandant de l’Africom lors de sa visite officielle et son entretien avec le Président Tebboune. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’Algérie dans le maintien de la sécurité en Méditerranée et au Sahel.

La sécurité régionale demeure au cœur de ce partenariat renforcé. Les deux parties considèrent le dialogue méditerranéen comme un cadre essentiel pour faire face aux défis sécuritaires contemporains et développer des réponses coordonnées aux menaces qui affectent la stabilité de la région.