Maghreb: partenariat énergétique prometteur avec un pays de l’AES

Les collaborations industrielles ouvrent des perspectives prometteuses dans différents secteurs économiques. Dans le domaine énergétique, ces partenariats stratégiques permettent d’explorer des solutions innovantes et de renforcer les capacités techniques des pays qui manifestent l’ambition de mutualiser les forces pour aller plus loin.

La récente rencontre entre des représentants algériens et burkinabés illustre parfaitement cette dynamique de coopération internationale dans le secteurde l’Energie. Le Directeur Général de l’Energie, Taher Djouambi, a reçu une délégation de la Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso (SONABEL) pour consolider les relations énergétiques bilatérales.

Les discussions ont mis en lumière les opportunités de collaboration technique dans plusieurs domaines stratégiques. L’Algérie, à travers Sonelgaz, dispose de compétences significatives en production, transport et distribution d’électricité et de gaz. Cette expertise pourrait contribuer significativement au développement des infrastructures énergétiques burkinabées.

Lors de cette visite, la délégation burkinabé a pu observer concrètement les capacités opérationnelles algériennes. Une visite de terrain dans la zone de distribution d’Oran leur a permis d’explorer le fonctionnement de l’Office Central de Téléconduite et différentes installations électriques.

Les perspectives de transfert technologique sont particulièrement prometteuses. Sonelgaz peut fournir des équipements spécialisés, notamment des turbines à gaz, et accompagner le Burkina Faso dans la modernisation de ses réseaux électriques. L’objectif est de développer des infrastructures à très haute, haute et moyenne tension pour garantir un approvisionnement électrique stable et efficace.