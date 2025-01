Maghreb: plus de 1000 km d’autoroutes annoncés d’ici 5 ans

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

ADM, la société nationale des autoroutes du Maroc, maintient le cap en 2025 malgré des défis considérables. Face aux enjeux majeurs de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et de la Coupe du monde 2030, l’institution poursuit ses projets d’infrastructure d’envergure, témoignant de sa détermination à moderniser le réseau routier national.

La situation financière de l’entreprise soulève néanmoins des inquiétudes. Avec une dette colossale de 40 milliards de dirhams, ADM se trouve dans une position délicate pour investir dans de nouveaux projets, alors même qu’elle doit construire 1 200 kilomètres supplémentaires d’autoroutes en vue du Mondial 2030, co-organisé avec l’Espagne et le Portugal.

Des ambitions maintenues malgré les obstacles

Le conseil d’administration, présidé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a démontré sa confiance dans l’avenir en approuvant un budget conséquent de 4,1 milliards de dirhams pour 2025. Cette enveloppe permettra notamment de poursuivre des projets stratégiques, dont l’autoroute Tit Mellil-Berrechid et l’autoroute continentale Rabat-Casablanca, essentielles pour fluidifier le trafic dans les régions les plus fréquentées du royaume.

Face à ces défis financiers et structurels, un rapport parlementaire propose plusieurs pistes d’amélioration. La révision de l’accord-cadre de 2019 et de la durée de concession, ainsi que le renforcement des effectifs internes, figurent parmi les recommandations principales pour assainir la situation d’ADM.

Vers une modernisation technologique

Pour répondre aux enjeux de sécurité et de service aux usagers, le rapport préconise également le déploiement de solutions modernes, notamment l’installation de caméras de surveillance et l’activation de la radio ADM Trafic. Ces innovations visent à renforcer la sécurité routière et à améliorer l’information des automobilistes en temps réel, marquant ainsi la volonté de l’entreprise de se moderniser malgré ses contraintes budgétaires.