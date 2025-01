Maghreb: renforcement sécuritaire avec l’Europe pour la coupe du monde

Photo Unsplash

Une réunion décisive s’est tenue à Madrid le 29 janvier 2025, rassemblant les plus hauts responsables des forces de police du Maroc, de l’Espagne et de l’Allemagne. Cette rencontre, axée sur la sécurisation de la Coupe du monde 2030, marque une étape importante dans la préparation de cet événement sportif majeur, co-organisé pour la première fois sur deux continents.

Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale marocaine, Francisco Pardo Piqueras, chef de la police espagnole, et Dieter Romann, président de la Bundespolizei allemande, ont échangé sur les défis logistiques et sécuritaires spécifiques à cette compétition transcontinentale. Les défis sécuritaires sont effectivement importants, ou tout du moins, seront amenés à l’être.

Une expertise allemande au service du Mondial

L’Allemagne, forte de son expérience dans l’organisation de l’Euro 2024 et du Mondial 2006, a partagé son savoir-faire en matière de gestion des foules et de sécurisation des infrastructures. Les discussions ont également porté sur la lutte contre le crime organisé, le trafic d’êtres humains et la menace terroriste, avec un accent particulier sur l’intensification des échanges de renseignements.

Les trois pays ont convenu d’harmoniser leurs protocoles d’intervention en s’appuyant sur leurs atouts respectifs : le rôle stratégique du Maroc dans la stabilité régionale, l’expérience espagnole dans l’organisation d’événements majeurs et l’expertise technologique allemande en matière de sécurité.

Un dispositif sécuritaire innovant

Le communiqué final souligne l’importance d’une coordination étroite entre les trois nations pour garantir le succès de cette édition inédite de la Coupe du monde. Cette collaboration tripartite s’annonce comme un modèle de coopération internationale en matière de sécurité événementielle. De quoi assurer le succès de cet événement forcément très attendu en Afrique, puisqu’il s’agira de la toute première Coupe du Monde organisée sur place.