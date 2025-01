Maghreb : saisie de 110 kg de cocaïne et de 11 milliards en liquide

Des policiers algériens - Photo : DR

La lutte contre le trafic de drogue est une bataille de tous les instants. En Afrique, de gros efforts sont mobilisés afin d’endiguer l’un des trafics les plus lucratifs au monde. De par sa situation géographique, la région du Maghreb est un point de transit apprécié par les trafiquants et autres dealers.

Les autorités des pays du Maghreb ne lésinent pas sur les moyens pour mettre hors d’état de nuire les différent réseaux de trafic de drogue. L’Algérie par exemple est un exemple. Les premières autorités du pays sont en première ligne et elles ont mis en place des mécanismes audacieux pour traquer et démanteler plusieurs réseaux. Ce mardi 21 janvier, Les forces de sécurité algériennes ont réalisé une opération d’envergure à Oran, mettant à jour un réseau criminel sophistiqué impliqué dans le trafic de drogue.

Publicité

Cette intervention, saluée par les autorités judiciaires, a permis de saisir une quantité impressionnante de cocaïne et une somme considérable d’argent liquide, révélant l’ampleur de cette activité illicite dans la région. Les chiffres sont affolants. Le tribunal d’Oran a révélé que les services de sécurité ont intercepté pas moins de 109 kg et 896 grammes de cocaïne. La drogue, dissimulée dans une voiture et une résidence, appartenait à un individu identifié comme un membre actif d’un réseau criminel transnational.

En parallèle, les forces de l’ordre ont également découvert une somme colossale de 11 milliards et 666 millions de centimes (équivalant à environ 850 000 dollars), confirmant l’ampleur des activités lucratives de ce réseau. Cet argent, présumé provenir du trafic de drogue, servait probablement à financer d’autres activités illicites. Cette opération, qui a conduit à l’arrestation de cinq suspects, met en lumière l’existence d’un réseau organisé opérant à une échelle nationale et peut-être même internationale. Les autorités judiciaires n’ont pas encore dévoilé les ramifications de ce groupe, mais des enquêtes approfondies sont en cours pour identifier les complices et les éventuelles connexions avec d’autres réseaux criminels en Afrique du Nord et au-delà.