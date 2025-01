Maghreb : un câble sous-marin va connecter l’énergie verte à l’Italie

Les enjeux énergétiques actuels imposent une réflexion approfondie sur l’approvisionnement en électricité à l’échelle internationale. Face à ce constat, l’Algérie et l’Italie consolident leurs liens énergétiques à travers une collaboration stratégique qui vise à établir une interconnexion électrique majeure entre les deux pays. Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale de transition énergétique et de renforcement des capacités de production d’énergies propres.

Le ministre d’État algérien chargé de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, s’est entretenu avec Alessandra Pasini, PDG de la société italienne Zhero, lors d’une réunion ministérielle à Rome consacrée au projet « Corridor Sud de l’Hydrogène« . Les discussions ont principalement porté sur le projet Medlink, une infrastructure d’envergure visant à relier les réseaux électriques algérien et italien par un câble sous-marin haute tension de 2000 mégawatts.

L’Algérie affiche des ambitions considérables en matière d’énergies renouvelables, avec un programme national ciblant 15 000 mégawatts de capacité solaire photovoltaïque d’ici 2035. La première phase de ce programme, portant sur 3200 mégawatts, est actuellement déployée par Sonelgaz. Cette initiative témoigne de la volonté du pays de diversifier ses sources d’énergie et de s’imposer comme un acteur majeur dans la région.

Le projet Medlink prévoit le déploiement d’infrastructures importantes, notamment 10 gigawatts d’installations éoliennes et solaires, accompagnées de systèmes de stockage par batteries en Algérie et en Tunisie. Cette infrastructure permettra d’acheminer annuellement 28 Térawattheures d’électricité renouvelable vers les régions italiennes de Toscane et de Ligurie, couvrant environ 8% des besoins électriques italiens.

Cette interconnexion s’intègre dans un projet plus vaste de boucle électrique méditerranéenne (MedRing). Un protocole d’accord signé le 31 août 2024 entre Sonelgaz, Sonatrach et Eni marque une étape décisive vers la réalisation de cette infrastructure, dont la mise en service est prévue pour 2030.

Les retombées économiques pour l’Algérie s’annoncent significatives. L’accès au réseau européen ENTSO-E, regroupant 36 pays, ouvrira de nouvelles perspectives commerciales sur les marchés d’échange d’électricité comme EPEX SPOT, Nord Pool et APX Group. Sur le plan technique, cette connexion renforcera la stabilité du réseau électrique algérien en permettant l’accès aux réserves du système européen.