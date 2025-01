Maghreb : un million de tonnes de produits agricoles exportés par ce pays

Image by Pexels from Pixabay

En 2024, l’Algérie a franchi un cap important dans sa stratégie de diversification économique en enregistrant des performances remarquables dans le secteur des exportations agricoles. Avec près d’un million de tonnes de produits agricoles exportés via le port d’Oran, le pays consolide sa place sur le marché mondial et met en avant le potentiel croissant de son secteur agricole.

Les données de la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Oran révèlent que près d’un million de tonnes de produits agricoles ont été expédiées vers des marchés internationaux en 2024. Ces exportations ont permis à l’Algérie de toucher des destinations diversifiées, allant de l’Europe à l’Asie, avec des partenaires clés comme la Russie, les Pays-Bas, le Vietnam, et l’Arabie saoudite.

Les produits phares de ces échanges incluent des denrées largement reconnues comme les dattes, l’ail, et les pastèques, mais aussi des produits plus spécialisés tels que le maïs sans gluten, les noyaux d’olives et la caroube. Cette diversité reflète non seulement la richesse agricole du pays, mais également son adaptation aux besoins spécifiques des différents marchés.

Au cœur de ce succès, le port d’Oran joue un rôle central en tant que plateforme logistique moderne et efficace. Les efforts déployés pour moderniser ses infrastructures, couplés à un renforcement des contrôles phytosanitaires, ont permis à l’Algérie d’améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits agricoles.

Ces avancées techniques et logistiques ont favorisé une meilleure intégration des produits algériens sur les marchés internationaux, où la qualité et la conformité aux normes internationales sont des exigences incontournables.

L’Algérie ne limite pas son expansion commerciale aux produits végétaux. En 2024, le pays a également exporté 1 633 tonnes de poissons et crustacés congelés vers le Portugal, pour une valeur totale de 3,22 millions de dollars. Par ailleurs, des produits issus de l’élevage et de l’artisanat, comme 1 734 tonnes de laine et 333 tonnes de cuir, ont été envoyés en Turquie.

Ces performances témoignent d’une diversification accrue des capacités de production et de transformation, répondant ainsi aux besoins d’un marché mondial en quête de nouveaux fournisseurs fiables et compétitifs.