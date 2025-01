Maghreb: une importante banque voit grand

La Banque de développement local (BDL), acteur majeur du secteur bancaire algérien, dévoile une stratégie ambitieuse avec le lancement historique de la vente de ses actions sur le marché. Cette institution quadragénaire, reconnue pour son expertise dans le financement des PME qui constituent 75% de son portefeuille, s’engage dans une transformation significative de son modèle d’affaires.

L’établissement financier fait preuve d’une solidité remarquable avec 17,5 milliards de dinars de bénéfices enregistrés en 2023, et projette d’atteindre 33 milliards de dinars à l’horizon 2029. Cette perspective s’inscrit dans le cadre d’un plan stratégique quinquennal qui prévoit également un doublement de l’encours des crédits, actuellement établi à 1200 milliards de dinars.

Publicité

La modernisation occupe une place centrale dans cette stratégie de croissance. Le programme prévoit l’expansion du réseau avec 50 nouvelles agences et autant d’espaces libre-service, accompagnée d’une digitalisation approfondie des services. La dématérialisation du processus d’étude des dossiers de crédit représente déjà une avancée notable, permettant aux clients un suivi en temps réel de leurs demandes.

La souscription aux actions de la BDL, ouverte jusqu’au 20 février, s’accompagne d’avantages significatifs pour les investisseurs. Les acquéreurs bénéficient d’une exonération fiscale sur cinq ans, tant à l’achat que sur les plus-values, ainsi qu’une décote immédiate de 148 dinars par action sur la valeur réelle fixée à 1554 dinars.

L’augmentation du capital, qui passera de 103 à 147 milliards de dinars, vise à soutenir cette transformation. Le processus de souscription, accessible via les agences BDL et les banques partenaires, requiert simplement la détention d’un compte bancaire en Algérie. Cette opération s’inscrit dans une volonté plus large de mobilisation de l’épargne nationale au service du développement économique du pays.