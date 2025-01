Maghreb: une industrie d’engrais et de produits chimiques en gestation

Photo de James Baltz sur Unsplash

Le Maghreb recèle d’importantes ressources énergétiques et minières, avec des gisements considérables de phosphates au Maroc et en Tunisie, ainsi que des réserves majeures d’hydrocarbures en Algérie. Cette richesse naturelle constitue un atout stratégique pour le développement industriel de la région. L’Algérie, notamment, capitalise sur ses vastes réserves de gaz naturel, matière première essentielle à la production d’engrais azotés, tandis que le Maroc maintient sa position de leader mondial dans l’extraction et la transformation des phosphates.

Une stratégie industrielle au service de l’autosuffisance alimentaire

Le groupe Sonatrach engage une transformation significative de son secteur pétrochimique, notamment à travers sa filiale Asmidal. Cette initiative vise à renforcer la production nationale d’engrais et de produits chimiques, éléments cruciaux pour stimuler la productivité agricole algérienne. Le complexe Fertial d’Annaba représente la pierre angulaire de cette stratégie industrielle, avec un programme de modernisation ambitieux de ses installations.

La modernisation technologique comme moteur de croissance

Au cœur de cette évolution industrielle, le projet de réhabilitation du four principal de production d’ammoniac du complexe Fertial illustre la volonté de Sonatrach d’optimiser ses capacités productives. Cette modernisation technique garantira non seulement une production accrue mais assurera également le respect des normes de sécurité industrielle les plus strictes. Le PDG du groupe, Rachid Hachichi, souligne l’importance de ces investissements pour développer une industrie chimique performante.

L’impact régional d’une industrie en mutation

Cette initiative algérienne pourrait redessiner la carte industrielle du Maghreb dans le secteur des engrais et des produits chimiques. La combinaison des ressources gazières algériennes avec l’expertise développée dans la transformation des phosphates au Maroc et en Tunisie laisse entrevoir des possibilités de complémentarité industrielle. Cette dynamique de développement répond aux enjeux de sécurité alimentaire tout en positionnant la région comme un acteur majeur de l’industrie chimique mondiale. La modernisation du complexe Fertial et le renforcement des capacités de production d’Asmidal constituent les premiers jalons d’une industrie chimique maghrébine intégrée, capable de répondre aux besoins croissants en engrais des marchés locaux et internationaux.