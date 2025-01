Maghreb: une stratégie de lutte contre le terrorisme présentée à l’ONU

Lors d’un débat public au Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale a exposé la stratégie marocaine de lutte contre le terrorisme en Afrique, élaborée sous la direction du Roi Mohammed VI. Cette intervention, qui s’est tenue dans le cadre de la présidence algérienne du Conseil en janvier 2025, a mis en avant l’engagement constant du Royaume dans cette lutte.

Cette stratégie nationale s’appuie sur une approche multidimensionnelle, intégrant le renforcement sécuritaire, le développement économique, la préservation identitaire et la coopération internationale. Le Maroc insiste particulièrement sur la promotion d’un Islam modéré, basé sur la coexistence et la paix, une approche qui rencontre un écho favorable auprès de nombreux pays partenaires.

Publicité

Formation et coopération internationale

Le Royaume s’appuie sur des institutions clés comme la Fondation Mohammed VI pour les Oulémas Africains et l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, qui ont déjà formé plus de 3.000 religieux de différents pays. Le Bureau programme de l’ONUCT à Rabat, premier du genre en Afrique, a quant à lui formé 2.000 agents de 38 pays africains depuis 2021, démontrant l’efficacité de cette approche collaborative.

L’ambassadeur a particulièrement insisté sur les dangers de la collaboration entre groupes séparatistes et organisations terroristes comme Al-Qaida et Daech, soulignant leur impact déstabilisateur sur la sécurité régionale en Afrique. Cette menace, qui divise les communautés et exploite les vulnérabilités structurelles des sociétés, nécessite une mobilisation proactive de la communauté internationale.

Une approche globale et humaniste

La vision marocaine dépasse le cadre purement sécuritaire pour englober la protection des droits humains, la préservation des valeurs de paix et le renforcement des partenariats internationaux. Cette approche holistique, incarnée notamment par la Plateforme de Marrakech, qui réunit régulièrement les chefs des agences de lutte antiterroriste africaines, témoigne de l’engagement du Maroc à combattre ce fléau dans toutes ses dimensions.