Maghreb: une ville va accueillir une pépinière de talents hôteliers

Le Maroc confirme son attractivité auprès des acteurs majeurs de l’hôtellerie de luxe. Le groupe Royal Mansour, référence internationale dans l’hôtellerie haut de gamme, s’apprête à implanter une académie de formation d’excellence à Rabat. Ce projet d’envergure, situé sur les rives du Bouregreg, vient enrichir le paysage éducatif de la capitale marocaine tout en répondant aux besoins croissants du secteur touristique.

Le projet, estimé à 22 millions d’euros, prévoit la création d’un établissement moderne capable d’accueillir jusqu’à 500 étudiants. L’expertise pédagogique sera assurée par un partenariat stratégique avec Ferrandi Paris, institution française renommée dans la formation aux métiers de l’hôtellerie. Cette collaboration internationale garantira aux futurs diplômés une formation alignée sur les standards internationaux.

S’inspirant du succès de son établissement de Marrakech, l’Académie Royal Mansour de Rabat ambitionne de former une nouvelle génération de professionnels qualifiés. Le programme pédagogique, dispensé par des experts marocains et internationaux, mettra l’accent sur l’excellence opérationnelle et la compréhension des attentes d’une clientèle internationale exigeante.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de développement plus large, marquée notamment par la construction de la Tour Mohammed VI à proximité. La formation dispensée prend une dimension stratégique particulière dans la perspective de la Coupe du Monde 2030, événement qui nécessitera une main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux standards d’accueil internationaux.