Maghreb: une zone industrielle bientôt lancée

Les zones industrielles représentent des catalyseurs essentiels pour le développement économique territorial, offrant un écosystème propice à l’innovation et à la création de valeur. Ces espaces structurés constituent des pôles d’attraction pour les investissements, favorisant les synergies entre différents secteurs d’activité tout en stimulant la création d’emplois et le transfert de technologies. Leur impact sur le tissu économique local se manifeste à travers la diversification des activités productives, l’émergence de chaînes de valeur intégrées et le renforcement de la compétitivité régionale.

Le projet de la nouvelle zone industrielle d’El Kseur marque une étape décisive pour la wilaya de Béjaïa. Les premiers investisseurs s’apprêtent à démarrer la construction de leurs unités de production sur ce site stratégique qui s’étend sur plus de 170 hectares. Une réunion de travail, tenue le 9 janvier, a permis de lever les derniers obstacles administratifs et techniques, ouvrant la voie à la concrétisation des premiers projets d’investissement.

Parmi les entreprises pionnières, deux acteurs majeurs du secteur de la santé se distinguent : Saci Industries, spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, et World Medical Surgery (WMS), expert en équipement médical et produits pharmaceutiques. Ces entreprises témoignent de l’orientation stratégique de la zone vers des secteurs à forte valeur ajoutée.

La position géographique privilégiée de Béjaïa, dotée d’infrastructures portuaires et routières développées, renforce l’attractivité de cette zone industrielle. Cette localisation optimale facilite l’accès aux marchés nationaux et internationaux, positionnant la région comme un hub économique prometteur.

Le site a été spécifiquement aménagé pour accueillir un éventail diversifié d’industries, avec un accent particulier sur les nouvelles technologies, la pharmacie, l’équipement médical et l’agroalimentaire. Les autorités locales ont mis en place un cadre réglementaire incitatif, simplifiant les procédures administratives pour accélérer l’installation des entreprises.

Cette initiative s’inscrit dans une vision globale de développement économique et social. La création de milliers d’emplois directs et indirects devrait contribuer à la réduction du chômage, particulièrement chez les jeunes. Les autorités locales s’engagent également à soutenir la formation et la recherche, créant ainsi un environnement favorable à l’innovation et au développement des compétences.