Maghreb : vers un objectif de 2,4 milliards $ pour booster la production d’électricité

L’accès à l’électricité demeure un enjeu essentiel pour de nombreux pays africains. Dans la zone du Maghreb, des pays comme la Mauritanie mobilisent de gros moyens pour booster leur production énergétique. Le pays maghrébin ambitionne de transformer en profondeur son paysage énergétique en misant sur les énergies renouvelables.

Avec un potentiel solaire et éolien considérable, le pays souhaite réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et répondre à la fois à sa demande intérieure et aux opportunités d’exportation. Pour concrétiser cette vision, les autorités cherchent à mobiliser 2,4 milliards $ afin de financer des infrastructures stratégiques.

Malgré ses vastes ressources renouvelables, la Mauritanie reste fortement dépendante des combustibles fossiles, qui constituent encore l’essentiel de son approvisionnement énergétique. Cette dépendance expose le pays aux fluctuations des prix mondiaux et limite son autonomie énergétique. Or, la Mauritanie bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel et de conditions favorables au développement de l’énergie éolienne, offrant ainsi une alternative durable et compétitive.

Face à ces défis, le gouvernement mauritanien veut accélérer la transition vers un mix énergétique plus équilibré. Les 2,4 milliards de dollars recherchés permettront de financer des projets solaires, éoliens et hydroélectriques, mais aussi d’améliorer le réseau de distribution pour garantir un accès fiable à l’électricité sur tout le territoire. L’objectif est double : répondre aux besoins domestiques croissants et positionner la Mauritanie comme un fournisseur d’énergie pour la région.

La volonté de la Mauritanie de s’émanciper des énergies fossiles s’inscrit dans une dynamique mondiale de transition énergétique. En investissant massivement dans les énergies renouvelables, le pays se donne les moyens de bâtir un système énergétique plus résilient, compétitif et respectueux de l’environnement. Si ces ambitions se concrétisent, la Mauritanie pourrait bien devenir un modèle en Afrique pour le développement des infrastructures énergétiques durables.