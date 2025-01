Maghreb: voici le classement des passeports les plus puissants

Photo de Blake Guidry sur Unsplash

Le passeport marocain poursuit son ascension dans le classement mondial Henley Passport Index, gagnant deux places pour atteindre la 69e position en 2025. Cette progression témoigne des efforts diplomatiques soutenus du Royaume, permettant désormais à ses citoyens d’accéder à 73 pays sans visa préalable. Cette avancée renforce la mobilité internationale des Marocains et reflète les initiatives du gouvernement pour améliorer les relations bilatérales et multilatérales.

Cette amélioration s’inscrit dans une dynamique positive continue, le Maroc ayant déjà progressé de la 80e place en 2023 à la 71e en 2024. Le classement, établi par le cabinet Henley & Partners, s’appuie sur des données officielles de l’Association internationale du transport aérien (IATA) pour évaluer la puissance des passeports de 199 pays. Ce classement est devenu une référence mondiale pour mesurer la liberté de mouvement des citoyens à travers le globe.

Le Maghreb dans le classement mondial

Au niveau régional, le Maroc confirme sa position dominante en Afrique du Nord, se distinguant particulièrement au sein du Maghreb. Cette performance illustre la stratégie d’ouverture internationale du pays et son engagement dans le renforcement des relations diplomatiques bilatérales. Le Maroc a su capitaliser sur ses atouts géopolitiques et économiques pour étendre son influence et ses partenariats à l’échelle mondiale.

L’édition 2025 du Henley Passport Index révèle également des changements notables au niveau mondial. Singapour domine le classement avec un accès à 195 destinations, suivi par le Japon (193 destinations). La France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne partagent la troisième place avec la Finlande et la Corée du Sud. Ces pays européens et asiatiques continuent de montrer leur leadership en matière de mobilité internationale, offrant à leurs citoyens un large éventail de destinations accessibles sans visa.

Le classement des passeports au Maghreb

En Afrique du Nord, l’Égypte se positionne au 90e rang avec un accès à 52 destinations sans visa. Cette position, bien que significative pour la région, reste en retrait par rapport aux performances des pays du Maghreb, notamment le Maroc qui maintient son leadership régional. La Tunisie, la Mauritanie, l’Algérie et la Libye suivent avec des performances variées, reflétant les défis et les opportunités uniques de chaque pays dans la région.

Voici un récapitulatif des positions des pays du Maghreb :