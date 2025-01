Maintien de la cohésion à l’approche de 2026: un véritable défi pour les partis politiques 

Photo : DR

À l’approche des élections générales en 2026 Bénin, les partis politiques sont confrontés à un défi de taille : maintenir la cohésion de leurs troupes. Cette étape est particulièrement cruciale car, avec les nouvelles dispositions du Code electoral, il est obligatoire de disposer d’un certain nombre de parrainages avant de prétendre déposer sa candidature. Ces prochaines élections, risquent de se révéler comme un test majeur pour la scène politique béninoise. La cohésion au sein des partis politiques est donc un enjeu vital. Au Bénin, la gestion des partis politiques s’accompagne souvent de transhumance liées aux désaccords internes mais aussi, à l’opportunité de positionnement, la répartition des responsabilités ou encore la direction stratégique à adopter. Mais dans les conditions actuelles, où les élus capables de parrainer les candidatures à l’élection présidentielle de 2026 doivent être choyés, du fait de leur importance, il est crucial que les formations politiques s’assurent que leurs membres restent soudés derrière l’idéal du parti et ne suivent des intérêts personnels pouvant les amener à préférer “vendre la maison pour acheter le champs”, comme le dit un adage de chez nous.

Le quota de parrainage : une réforme aux enjeux politiques majeurs

Le quota de parrainage fait partie des réformes introduites par le nouveau code électoral. Cette réforme impose aux partis politiques de recueillir un certain nombre de signatures d’élus (deputes et maires) avant de pouvoir enregistrer leurs candidatures. Si ce système vise à garantir la représentativité et à éviter la prolifération de partis et de candidatures sans réelle base populaire, il a aussi l’effet collatéral de fragiliser les partis qui peinent à s’assurer du soutien d’élus. Le parrainage est un mécanisme qui oblige les partis politiques à négocier et à obtenir le soutien d’une partie de l’élite politique locale, ce qui les pousse à renforcer leur influence sur les élus déjà en place. Mais en même temps, cette exigence vient exacerber les rivalités internes et rendre plus complexe la gestion des candidatures au sein des partis. Pour certaines formations politiques, cela signifie une redistribution des cartes au sein même des structures locales, où la compétition pour obtenir des parrainages peut entraîner des tensions entre factions internes.

