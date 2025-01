Meurtre d’Aziz Dabala : de nouveaux éléments tombent

Le décès tragique d’Aziz Dabala, figure emblématique de la culture sénégalaise, continue de secouer le pays. Alors que les circonstances de sa mort restent entourées de mystère, l’enquête avance à petits pas. Cependant, de récents enregistrements audio attribués à sa sœur, Aïda Dabala, ont ravivé les tensions et enflammé les réseaux sociaux.

Dans les audios qui ont fuité, Aïda Dabala critique ouvertement deux de ses frères pour leur initiative de lancer des cagnottes afin de terminer la construction de la maison qu’Aziz avait commencée pour leur mère. Selon elle, cette démarche détourne l’attention de l’essentiel : obtenir justice pour son frère.

« Ce n’est pas le moment de penser à l’argent ou à des projets matériels. Ce qu’il faut, c’est un avocat compétent pour élucider les causes de la mort d’Aziz », insiste-t-elle dans les enregistrements. Ses propos, largement partagés sur les réseaux sociaux, ont suscité un vif débat, certains soutenant sa position tandis que d’autres défendent la démarche de ses frères.

Depuis le décès d’Aziz Dabala, l’enquête peine à livrer des résultats concrets. Les autorités avaient évoqué plusieurs pistes, mais aucun élément décisif n’a encore permis de lever le voile sur cette tragédie. Pour Aïda, la priorité est claire : comprendre ce qui est arrivé à son frère et obtenir des réponses.

Son appel à recentrer les efforts sur la justice reflète une frustration partagée par une grande partie de l’opinion publique, qui attend toujours des avancées significatives dans l’affaire. Les réactions suscitées par ces enregistrements montrent à quel point la figure d’Aziz Dabala reste au cœur des préoccupations des sénégalais. Pour certains, l’initiative des cagnottes en faveur de la maison familiale est légitime, car elle honorerait l’héritage d’Aziz en réalisant un projet qu’il tenait à cœur. Pour d’autres, comme Aïda, il s’agit d’une distraction qui pourrait nuire à l’avancée de l’enquête.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont exprimé leur solidarité avec la famille tout en appelant à l’unité pour surmonter ces divergences et concentrer les efforts sur l’essentiel : faire toute la lumière sur cette affaire. L’affaire Aziz Dabala dépasse le cadre familial et s’inscrit dans une problématique plus large de quête de justice et de vérité. Ce drame rappelle également la fragilité des liens familiaux face aux pressions sociales et médiatiques.