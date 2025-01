Mines d’or : la Chine fait de nouvelles grandes découvertes

Photo de Zlaťáky.cz sur Unsplash

Le classement mondial des réserves d’or nationales, hors FMI et BCE, révèle la position dominante des États-Unis avec plus de 8 133 tonnes d’or, soit plus du double des réserves de l’Allemagne, qui occupe la deuxième place avec 3 351 tonnes. Cette différence significative illustre l’écart considérable entre la première puissance mondiale et ses suivants immédiats.

L’Europe occupe une place prépondérante dans ce classement avec l’Allemagne, l’Italie (2 451 tonnes), et la France (2 436 tonnes) qui se positionnent respectivement aux 2e, 3e et 4e rangs. Ces trois pays européens totalisent à eux seuls plus de 8 200 tonnes d’or, démontrant ainsi la forte concentration des réserves d’or sur le continent européen.

La montée en puissance des économies émergentes

La Russie et la Chine, avec respectivement 2 335 et 2 264 tonnes, complètent le top 6 des pays détenteurs d’or. La récente découverte de nouveaux gisements en Chine, totalisant 168 tonnes réparties dans trois provinces (le Gansu, le Heilongjiang et en Mongolie Intérieure), renforce davantage la position du pays. Ces découvertes, fruit d’une campagne d’exploration nationale utilisant les technologies modernes, s’ajoutent à une augmentation déjà significative des réserves chinoises de plus de 1 200 tonnes.

La Suisse, l’Inde, le Japon et les Pays-Bas ferment ce top 10, avec des réserves variant de 1 040 tonnes pour la Suisse à 612 tonnes pour les Pays-Bas. Cette répartition témoigne de l’importance persistante des réserves d’or comme garantie de stabilité économique pour les nations développées.

L’or, pilier de l’économie mondiale

Dans l’économie mondiale moderne, l’or conserve son statut d’actif stratégique et de valeur refuge. Les banques centrales continuent d’accumuler ce métal précieux pour diversifier leurs réserves et se prémunir contre les instabilités économiques. La volonté de la Chine d’augmenter ses réserves aurifères s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer son influence sur la scène financière internationale et à réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar américain.