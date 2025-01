Mines en Afrique : ce grand producteur maintient le cap dans la production de Cobalt

Une pierre de cobalt (Junior Kahhah/AFP via Getty Images)

La République Démocratique du Congo (RDC) possède l’un des sous sols les plus riches en ressources minières. Grâce à ses inestimables minerais, le pays d’Afrique Centrale contribue grandement à l’approvisionnement du marché mondial. Le Cobalt qui est indispenable dans le secteur de la technologie se trouve en abondance du coté de la RDC.

D’après les chiffres délivrés par le ministère congolais des mines, le pays a enregistré des exportations atteignant 145452 tonnes en 2024. Ces chiffres se rapprochent du record historique de 2023, qui était de 152798 tonnes. Ces performances remarquables reflètent l’importance stratégique de la RDC dans l’approvisionnement mondial de ce métal clé pour les technologies modernes, notamment les batteries des véhicules électriques.

Toujours selon le ministère des mines, c’est le groupe chinois CMOC (China Molybdenum Company) qui s’impose comme le principal moteur de cette dynamique, grâce à ses deux mines phares, Kisanfu et Tenke Fungurume. Selon les données officielles, Kisanfu a produit 50021 tonnes de cobalt au cours des trois premiers trimestres de 2024, tandis que Tenke Fungurume a contribué avec 19958 tonnes.

Le cobalt est un métal stratégique, essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, les appareils électroniques et le stockage d’énergie. Avec plus de 70 % des réserves mondiales de cobalt, la RDC joue un rôle central dans la transition énergétique mondiale. Cette dépendance internationale confère au pays un levier économique considérable, mais soulève également des défis liés à la durabilité, aux conditions de travail dans les mines et à la gestion équitable des revenus.

La hausse continue de la production de cobalt offre des opportunités économiques immenses pour la RDC, notamment en termes de revenus d’exportation et de création d’emplois. En capitalisant sur ses ressources et en relevant les défis liés à leur exploitation, la RDC pourrait non seulement maintenir sa domination sur le marché mondial du cobalt, mais aussi en faire un levier durable de prospérité pour ses citoyens.