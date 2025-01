Mines en Afrique : ce pays veut réduire la domination chinoise, voici comment !

Photo: DR

Leader de la production mondiale de cobalt et 2ᵉ producteur mondial de cuivre, la République démocratique du Congo (RDC) cherche à réduire sa dépendance envers la Chine dans le secteur minier, un pilier de son économie. Le pays, riche en ressources naturelles comme le cobalt, le cuivre, le zinc, le diamant, l’or, l’uranium et le germanium, a vu ces dernières années une forte présence d’entreprises chinoises acquérir des parts importantes dans ses mines. Face à cette situation, les autorités congolaises expriment désormais des inquiétudes quant à cette trop grande concentration des investissements.

Le directeur de cabinet adjoint au ministère des Mines, Marcellin Paluku, a souligné les risques liés à une telle dépendance, évoquant l’incertitude liée aux relations internationales. Pour y remédier, la RDC souhaite attirer de nouveaux investisseurs, notamment en provenance d’Arabie Saoudite, d’Inde ou de l’Union européenne. « Aujourd’hui, 80 % de nos mines, c’est avec un seul partenaire. C’est donc un risque […] On ne sait jamais ce qui peut arriver. C’est pourquoi nous essayons désormais de diversifier nos partenariats afin de ne pas dépendre d’un seul partenaire », a affirmé le directeur de cabinet adjoint au ministère des Mines. Cette diversification des partenariats permettrait au pays de mieux contrôler ses richesses minières et de renforcer sa souveraineté économique.

Parmi les pays avec lesquels de nouveaux partenariats pourraient être envisagés figurent l’Arabie saoudite, l’Inde et l’Union européenne. Cependant, aucun détail concret sur l’état des discussions ou les raisons précises des inquiétudes du gouvernement n’a été révélé. Diversifier ses partenaires pourrait non seulement limiter les risques liés à une dépendance excessive, mais aussi attirer des investisseurs offrant de meilleures conditions économiques. Cette stratégie vise également à répondre aux rivalités internationales croissantes autour des matières premières critiques. Il y a une forte demande en matières premières stratégiques comme le cobalt et le cuivre, essentiels à la transition énergétique dans le monde. La RDC, qui détient une part importante des réserves mondiales de ces minéraux, se trouve ainsi au cœur de rivalités économiques entre les grandes puissances. Le pays compte tirer le meilleur parti de ses ressources naturelles tout en réduisant les risques liés à une trop grande dépendance envers un seul partenaire.