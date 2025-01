Numérique en Afrique: la France veut investir dans ce pays

C’est un secret de polichinelle, l’Afrique est une terre d’opportunités. Les plus grands investisseurs de la planète se bousculent aux portes du continent pour dénicher des filons. En Afrique, les opportunités sont présentes dans quasiment tous les secteurs d’activité. Chaque investisseur développe sa stratégie pour venir injecter des capitaux en Afrique.

Prenons le cas de la zone francophone de l’Afrique. Cette région est une terre fertile qui n’attend qu’à être cultivé. Durant de nombreuses années, la France fut le principal investisseur dans cette zone du fait du passé colonial. Entre temps, les réalités géopolitiques ont beaucoup évolué et l’Hexagone est désormais concurrencer de manière rude par de nombreuses autres puissances. C’est ainsi que la France essaie d’adapter ses stratégies d’investissements à la donne actuelle pour continuer de bénéficier de diverses opportunités en Afrique.

Le pays européen cherche notamment à investir plus dans le secteur stratégique du numérique. Ce domaine est l’un des piliers de l’économie mondiale et bien structuré il permet de créer une énorme valeur ajoutée. Le Gabon par exemple a pour ambition de devenir un hub technologique en Afrique Centrale. Pour y parvenir, il mise sur l’attraction d’investissements étrangers.

Dans ce cadre, la France, fidèle partenaire économique, manifeste sa volonté d’intensifier ses engagements, notamment dans le secteur du numérique. Le secteur numérique gabonais est en pleine mutation, avec un écosystème dynamique en pleine croissance. Le pays a déjà réalisé des progrès notables en matière d’infrastructures et d’accès à internet, mais le gouvernement gabonais ambitionne de franchir de nouvelles étapes pour renforcer sa position en tant que leader numérique régional.

Il ya quelques jours, l’ambassadeur de France au Gabon, Fabrice Mauries, a rencontré le ministre gabonais de l’Économie numérique et des Nouvelles technologies de l’information. L’objectif principal de cette rencontre était de discuter des opportunités d’investissement dans le secteur du numérique au Gabon. Lors de cette réunion, Fabrice Mauries a exprimé la volonté de la France d’accentuer sa coopération avec le Gabon dans le domaine du numérique, en mettant en avant son expertise et ses entreprises spécialisées.

Le Gabon, avec ses infrastructures en développement, représente un terreau fertile pour l’innovation et l’implantation de projets numériques. La France, avec des géants du secteur comme Orange et Dassault Systèmes, possède les compétences et les ressources pour soutenir le Gabon dans sa transition numérique. En retour, le Gabon offre un marché émergent avec des besoins croissants en matière de technologie, ce qui représente une occasion idéale pour les entreprises françaises d’élargir leur présence et d’investir dans des projets de grande envergure