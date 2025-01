Pasteur assassiné au Bénin : La police interpelle plusieurs suspects

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

On en sait un peu plus sur le meurtre du pasteur AMOU Dévi Nestor, survenu à Dogbo, dans le Couffo il y a quelques semaines. Les éléments de la Police républicaine ont procédé à l’interpellation de plus personnes présumées coupables de ce crime. La situation qui avait été très mal vécue dans cette localité a bouleversé les habitants et les fidèles de l’Eglise apostolique. Le corps de l’homme de Dieu avait été retrouvé sans vie dans la nuit du 15 au 16 décembre 2024, son corps gisant dans une zone isolée à Adandro-Akodé, non loin de son domicile.

Ce crime, d’une brutalité choquante, avait suscité l’indignation générale. Après des semaines d’enquête rigoureuse, un suspect principal a été arrêté. Connu pour ses antécédents judiciaires au Nigeria et au Bénin, il était récemment revenu à Dogbo pour les fêtes de fin d’année, accompagné d’une compagne originaire d’une autre ville. Son arrestation s’est déroulée dans la discrétion, à proximité de l’église.

Son frère jumeau, également suspecté, a été appréhendé peu après dans les environs. Les deux hommes sont placés en garde à vue tandis que les autorités continuent leurs investigations pour identifier les complices éventuels et préciser leurs rôles respectifs. Dans les prochains jours, les suspects seront présentés au procureur de la République près du Tribunal de Lokossa, qui entamera les procédures judiciaires nécessaires.