Pétrole au Maghreb: la Corée du sud au sommet des importateurs

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Le pétrole du Maghreb, reconnu pour sa faible teneur en soufre et ses qualités optimales pour le raffinage, demeure une ressource stratégique prisée sur les marchés internationaux. Cette attractivité historique repose sur plusieurs atouts majeurs : la stabilité des approvisionnements, la proximité géographique avec l’Europe, et des caractéristiques techniques particulièrement adaptées aux raffineries modernes. Les acheteurs asiatiques, notamment le Japon et la Corée du Sud, considèrent depuis longtemps ces gisements comme une alternative crédible au pétrole du Moyen-Orient, notamment pour diversifier leurs sources d’approvisionnement et réduire leur dépendance vis-à-vis du détroit d’Ormuz.

La montée en puissance de la Corée du Sud dans le marché pétrolier algérien

L’année 2024 marque un tournant significatif pour le marché pétrolier algérien avec l’émergence de la Corée du Sud comme premier importateur. Les raffineurs sud-coréens ont absorbé quotidiennement 120 000 barils de brut algérien, dépassant les acheteurs européens traditionnels. Cette percée témoigne d’une mutation profonde des flux commerciaux, où la France, avec 103 000 barils par jour, et les États-Unis, avec 71 000 barils quotidiens, occupent désormais les deuxième et troisième positions. La hausse des importations sud-coréennes, qui ont progressé de 24 000 barils par jour par rapport à 2023, illustre l’attrait grandissant du pétrole algérien pour les marchés asiatiques.

Des performances contrastées dans un contexte international complexe

Les exportations pétrolières algériennes ont connu une progression notable en 2024, atteignant une moyenne de 778 000 barils quotidiens, contre 729 000 l’année précédente, soit une augmentation de 7%. Cette croissance masque néanmoins des variations mensuelles importantes, avec un pic remarquable de 899 000 barils par jour en avril, contrastant avec un creux de 678 000 barils en mai. La production de brut a cependant diminué, passant de 973 000 à 907 000 barils quotidiens, conséquence directe des engagements pris au sein de l’OPEP+, incluant une réduction volontaire de 51 000 barils par jour depuis janvier 2024.

Les défis et opportunités du secteur pétrolier algérien

Le secteur pétrolier algérien démontre sa capacité d’adaptation face aux contraintes du marché international. Les raffineries nationales, avec une capacité de traitement de 677 000 barils quotidiens en 2024, permettent au pays de maintenir une offre diversifiée de produits pétroliers transformés. Cette stratégie de valorisation locale renforce la position de l’Algérie sur l’échiquier énergétique mondial. La modernisation continue des infrastructures et le développement de partenariats internationaux constituent des leviers essentiels pour pérenniser cette dynamique positive. La montée en puissance des importateurs asiatiques, symbolisée par la position dominante de la Corée du Sud, ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie pétrolière algérienne.