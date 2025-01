Phosphate au Maghreb : partenariat en vue entre deux pays

Une mine de phosphate (worldatlas)

En marge du Sommet africain de l’énergie Mission 300 à Dar es Salam, en Tanzanie, une rencontre significative a eu lieu entre la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Fatma Thabet Chiboub, et son homologue algérien, Mohamed Arkab. Cette réunion marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Les discussions ont principalement porté sur l’intensification du partenariat dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables et des mines. Un accent particulier a été mis sur la production et la commercialisation des hydrocarbures, la transformation du phosphate ainsi que sur la production et le transport de l’électricité, démontrant la volonté commune de développer ces secteurs stratégiques.

Des ressources naturelles au cœur du développement

Les ressources naturelles jouent un rôle crucial dans l’économie des deux nations. L’Algérie, avec ses importantes réserves d’hydrocarbures, s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de gaz en Europe, tandis que la Tunisie dispose d’importantes réserves de phosphates, ressource stratégique pour l’industrie des engrais.

Ces atouts naturels constituent un levier majeur pour le développement économique et la création d’emplois dans les deux pays. Le projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye a également été au centre des discussions. Cette initiative ambitieuse vise à moderniser et à développer les réseaux électriques des pays concernés, ouvrant la voie à une meilleure intégration énergétique régionale.

Des perspectives économiques prometteuses

Toutefois, c’est bien sur le renforcement du partenariat dans l’exploitation et la transformation du phosphate, un secteur considéré comme stratégique pour le développement économique des deux nations, que les deux ministres ont particulièrement insisté. Une collaboration souhaitée, qui témoigne de la volonté commune de valoriser les ressources naturelles tout en créant une synergie bénéfique à tous les parties