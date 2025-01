Police républicaine au Bénin : Décès d’un agent lors d’un test de condition physique

Le Contrôle obligatoire de condition physique Individuelle a tragiquement tourné au drame pour un agent de la police républicaine. Le vendredi 24 janvier, cet agent a subi un malaise durant le test de condition physique. Transporté d’urgence au centre de santé de la police, il a malheureusement succombé à ses blessures le samedi 25 janvier 2025.

La victime, un brigadier de police, était affecté au Secrétariat du Commandement central des unités territoriales à Akpakpa, à Cotonou. Ce tragique incident rappelle les événements survenus lors de la phase sportive du concours de recrutement militaire spécial sur titre en 2023, qui s’est déroulée du 9 au 11 juin. À cette occasion, plusieurs candidats ont perdu la vie pendant l’épreuve physique qui comprenait des courses de 6 km pour les femmes et 8 km pour les hommes. Des cas de décès ont été signalés dans plusieurs départements, notamment le Couffo, l’Atlantique, les Collines et l’Alibori. L’Atlantique a été particulièrement touchée, avec deux décès, tandis que les autres départements ont également enregistré un décès chacun. De plus, de nombreux candidats ont dû être évacués ou se sont désistés en raison de l’épuisement physique. Ces événements soulèvent des questions sur la sécurité et la préparation des tests physiques au sein de la police et de l’armée béninoises.