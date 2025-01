Projet d’alimentation en eau potable dans les Collines : La mission de contrôle parlementaire au contact de la réalité

Photo DR

Les députés membres de la Commission des finances et ceux du plan et de l’équipement ont effectué une descente sur le terrain le lundi 20 janvier 2025 notamment dans les villes de Glazoué, Savè et Dassa-Zounmè en signe de contrôle de l’action gouvernementale concernant la mise en œuvre du projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable.

Une manière pour eux de constater de visu grâce à l’appui de l’unité d’analyse, de contrôle et d’évaluation du budget de l’Etat ; les réalisations concrétisées dans le cadre dudit projet de nature à parer aux difficultés des populations à avoir accès à des sources d’eau de bonne qualité.

C’est la préfecture de Dassa-Zounmè qui a servi de cadre au lancement des activités de la mission de contrôle ayant pour objectif d’apprécier le niveau de mise en œuvre du projet d’alimentation en eau potable dans les communes ou villes concernées. Une occasion pour le député Lambert Agongbonon, président de la Commission du plan agissant au nom de son collègue de la commission des finances, de fixer l’opinion sur les détails de la mission de contrôle. Il s’agira à en croire ses propos, de vivre la réalité de l’organisation mise en place en ce qui concerne les connexions d’alimentation en eau potable dans le département des Collines à travers la visite des infrastructures réalisées. Ce qui permettra selon le message délivré par l’honorable Agongbonon, de recueillir les impressions de toutes les parties prenantes pour un diagnostic fondé sur une meilleure analyse. A cela, il faut ajouter l’impact du projet sur la vie des populations bénéficiaires afin de mettre en place des comités de suivi suite à l’effectivité d’une audience publique à l’honneur de tous les acteurs. Cette démarche facilitera la formulation des recommandations à l’adresse des prestataires et bénéficiaires sans perdre de vue le gouvernement pour des mesures à prendre en cas de nécessité. Au-delà de cette attente, il y a le souci de permettre aux députés de s’approprier par eux-mêmes le degré d’implication des acteurs locaux et les effets collatéraux engendrés par la mise en œuvre du projet. Des balises qui seront d’une grande utilité pour les parlementaires de la mission de contrôle lors des échanges avec les compétences du ministère de l’énergie, de l’eau et des mines et les personnes ressources de la mission de contrôle du projet sans oublier les organisations de la société civile des communes bénéficiaires. A l’effet, Houéfondé Jean de Vigny Dossou, Secrétaire général du département des Collines, a remercié les députés pour leur approche et vision concernant l’élan de la construction d’un Bénin qui se révèle. Il n’oubliera point de faire un clin d’œil aux membres du gouvernement notamment son premier chef, Patrice Talon pour sa détermination à en croire ses dires, à inscrire son nom dans l’agenda des présidents de la République patriotes.