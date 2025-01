Quand Bill Gates se confie sur les difficultés de son divorce

Bill Gates. Photo CBC

Figure emblématique de la révolution numérique, Bill Gates a transformé l’industrie informatique mondiale avec la création de Microsoft en 1975. Son système d’exploitation Windows, devenu la norme sur les ordinateurs personnels, a démocratisé l’accès à l’informatique pour des milliards d’utilisateurs. Pionnier visionnaire, il a bâti un empire technologique tout en développant une fondation philanthropique majeure aux côtés de son épouse Melinda. Cette trajectoire professionnelle exceptionnelle contraste aujourd’hui avec les difficultés personnelles qu’il traverse depuis sa séparation, comme il l’a récemment confié au Times britannique.

Les confidences d’un homme blessé

Dans une interview accordée au Times britannique ce samedi 25 janvier, Bill Gates revient sur son divorce, annoncé en mai 2021, qui a marqué la fin d’une union qui semblait indestructible. Le milliardaire ne cache pas sa déception face à cet échec, lui qui aspirait à reproduire le mariage durable de ses parents, unis depuis 45 ans. Le cofondateur de Microsoft souligne la richesse d’une vie partagée avec une seule personne, évoquant avec nostalgie les souvenirs construits ensemble et l’expérience de la parentalité. Cette séparation représente pour lui son « plus grand regret », d’autant plus que Melinda a joué un rôle crucial dans sa réussite professionnelle, l’accompagnant pendant les années où Microsoft connaissait une croissance fulgurante.

Une famille recomposée qui avance

Aujourd’hui en couple avec Paula Hurd, veuve de l’ancien dirigeant d’Oracle, Bill Gates maintient des relations cordiales avec Melinda pour leurs trois enfants Jennifer, Rory et Phoebe, âgés respectivement de 28, 25 et 22 ans. Malgré deux années particulièrement éprouvantes suivant leur séparation, il témoigne d’une évolution positive de son état d’esprit, se décrivant comme « plus joyeux » depuis quatre ans. Les anciens époux continuent d’organiser des événements familiaux ensemble, veillant à préserver l’unité familiale autour de leurs enfants et petits-enfants. Cette harmonie retrouvée n’efface cependant pas la déception de Bill Gates face au départ de Melinda de leur fondation commune, mais illustre leur capacité à surmonter leurs différends pour maintenir des liens familiaux solides.