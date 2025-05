Elon Musk : violente charge contre Bill Gates, ce qu’il faut savoir

Photo: Andrew Harnik/Getty

Bill Gates n’a pas caché ses réserves sur l’influence croissante d’Elon Musk dans les cercles décisionnels américains. Lors d’une intervention récente, l’ancien patron de Microsoft s’en est pris sans détour à son rival, accusant ses choix politiques d’avoir contribué à la réduction brutale de l’aide humanitaire des États-Unis. Dans son discours, Gates a fustigé les coupes opérées dans les financements de l’USAID – principal vecteur de l’aide internationale américaine – et a pointé du doigt Musk, dont les liens avec le Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) ne sont plus un secret. Musk, piqué au vif, a répliqué avec une violence verbale rare, accusant Gates d’hypocrisie, d’aveuglement stratégique et de faire perdurer un système d’aide qu’il juge « corrompu, inefficace et infantilisant ».

Une riposte cinglante et sans détour

Réuni à huis clos avec plusieurs décideurs politiques, Elon Musk n’a pas mâché ses mots. À l’accusation de « tuer les enfants les plus pauvres », il répond par un contre-discours féroce : pour lui, Gates n’est qu’un « milliardaire en rédemption », qui tente d’acheter une conscience après avoir bâti sa fortune sur la dépendance numérique des plus vulnérables. Musk le décrit comme un homme « assis sur un tas d’argent », jouant au sauveur en distribuant des milliards « dans des programmes absurdes », qui selon lui n’apportent aucune solution durable.

Musk cible en particulier les fonds alloués à l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qualifiée de « gouffre à subventions dirigé par des élites déconnectées ». Il moque certaines de ses initiatives avec un mépris à peine voilé, affirmant que l’argent public sert à « distribuer des capotes à des terroristes » – une attaque outrancière basée sur une méconnaissance flagrante : il s’agissait en réalité d’un programme hospitalier en Afrique australe destiné à limiter la transmission du VIH. Mais pour Musk, ce genre de projet symbolise une aide humanitaire mal pensée, voire détournée.

Un modèle d’aide internationale sous le feu de Musk

Derrière l’agressivité du ton, Musk poursuit une idée claire : celle d’en finir avec les logiques d’assistanat qu’il considère comme archaïques. Dans sa ligne de mire, toute forme de redistribution internationale qui ne passe pas par des mécanismes de productivité ou d’innovation technologique. L’USAID, selon lui, incarne une structure dépassée, plus soucieuse de perpétuer sa propre existence que de régler les problèmes qu’elle prétend combattre. Il accuse Gates de défendre un modèle de philanthropie inefficace, voire nuisible, qu’il oppose à sa propre vision d’un progrès piloté par l’efficacité, la rigueur budgétaire et l’investissement privé.

Pour lui, aider n’est pas synonyme de transférer de l’argent à l’aveugle, mais de créer les conditions de l’autonomie par des réformes structurelles. Une vision qui heurte frontalement les fondements de l’action humanitaire que Bill Gates défend depuis plus de vingt ans.

Deux titans, deux morales, un clash brutal

Ce qui aurait pu rester un différend idéologique s’est transformé en affrontement personnel. Gates accuse Musk de sacrifier des vies au nom de l’austérité. Musk, lui, reproche à Gates de prolonger la misère pour entretenir une image de bienfaiteur mondial. Chaque camp se pense légitime, mais leur duel expose un clivage plus profond : faut-il faire confiance à des institutions internationales pour aider les plus démunis, ou miser sur une réinvention radicale des priorités mondiales autour de la rentabilité, de la performance et de l’innovation ?

Le ton de Musk ne laisse place à aucune conciliation. Son discours est frontal, sarcastique, parfois brutalement simplificateur, mais il capte l’attention d’une partie des décideurs, lassés des circuits traditionnels de l’aide. Ce face-à-face dépasse le simple clash médiatique : il cristallise une fracture entre deux conceptions de la responsabilité globale, où l’attaque n’est plus seulement verbale, mais stratégique et idéologique.