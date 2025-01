« Qui veut épouser mon fils » : Canal+ annonce une émission qui réunit amour et traditions familiales !

Photo : DR

Canal+ célèbre les traditions africaines et les liens familiaux avec sa toute nouvelle émission de divertissement, « Qui veut épouser mon fils Afrique » , qui promet de captiver les familles béninoises. Ce programme inédit, qui met à l’honneur la quête d’amour et les relations mère-fils, sera diffusé à partir du samedi 18 janvier sur CANAL+ POP. Une aventure émouvante et pleine de rebondissements vous attend chaque semaine à 21h30 ! Lire ci-dessous le communiqué intégral de Canal+. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp de La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)