RASALAO-Bénin plaide pour la manipulation des armes par les professionnels

Le Réseau d’Action sur les Armes Légères en Afrique de l’Ouest, section du Bénin s’aligne sur la position des évêques de notre pays pour condamner comme tout autre, la dernière attaque terroriste dont a été victime la nation béninoise et à l’origine du lourd tribut payé par les forces de défense et de sécurité dans leur démarche de contre-offensive.

C’est à l’occasion d’un point de presse, lequel a permis à Mme Pascaline Ahouangnimon en sa qualité de présidente, d’adresser au nom de l’organisation les condoléances, aux familles des victimes et soutenir les efforts qui se font pour dire halte à la poussée terroriste au nord du Bénin. C’est le siège de RASALAO-Bénin qui a servi de cadre à cette activité, laquelle s’inscrit dans la vision des objectifs du réseau totalement engagé contre la manipulation des armes pour nourrir les conflits en lieu et place du dialogue, pour concilier les positions dans un esprit de paix, de justice et de sécurité collective.

L’intervention de Mme Pascaline Ahouangnimon fait suite à la minute de silence observée en mémoire de tous les vaillants soldats béninois tombés au front notamment ceux de la dernière attaque terroriste. Elle a profité de son temps de parole pour inviter tous les citoyens du monde à s’inscrire dans une vision de paix et de justice et d’œuvrer pour la manipulation des armes par les professionnels à des fins bien sensées. A l’effet, elle a salué le courage des forces de défense et de sécurité pour l’immense sacrifice qui ne saurait être récompensé à sa juste valeur. Ce qui témoigne à en croire ses propos, le sens de l’esprit patriotique et d’attachement à la nation. Elle ne manquera point de faire un clin d’œil aux autorités béninoises concernant la détermination de repousser très loin les barrières d’attaque terroriste et d’en finir complètement pour la quiétude des citoyens cibles, psychologiquement troublés par cette peur grandissante. Avant de mettre un terme à son intervention, elle a manifesté et renouveler la volonté du RASALAO-Bénin de toujours agir en faveur de la paix en continuant son combat contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. A cet engagement, il faut ajouter à en croire au message délivré l’implication dans les politiques de formation et de sensibilisation pour une conscientisation de toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans les manœuvres au profit des causes terroristes. Un message salué pour les membres des organisations affiliées au réseau et déterminés tous à agir pour la construction d’une nation humaine universelle.