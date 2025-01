Maghreb : top 3 des plus grandes réserves de change

Dinar algérien (DR)

La région du Maghreb se distingue par des économies en pleine transformation et des niveaux de réserves de change révélateurs de leurs trajectoires respectives. Parmi les dix premières nations arabes en termes de réserves de devises, trois pays maghrébins occupent des places notables : la Libye, l’Algérie et le Maroc. Ce trio illustre les particularités économiques et les stratégies financières variées qui façonnent le paysage de la région.

1. La Libye

Avec 80,7 milliards de dollars, la Libye arrive en tête des pays maghrébins en termes de réserves de change et occupe la quatrième place au niveau arabe. Ces réserves, alimentées principalement par les revenus pétroliers, restent considérables malgré les défis politiques et sécuritaires.

En 2024, le pays a su maintenir ce niveau grâce à une reprise partielle de la production pétrolière, combinée à une gestion prudente des devises. Cependant, cette dépendance presque exclusive au secteur pétrolier souligne la nécessité de diversifier l’économie pour stabiliser durablement les réserves en cas de chute des prix des hydrocarbures.

2. L’Algérie

Classée cinquième au niveau arabe, l’Algérie a enregistré des réserves de change estimées à 72 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre marque une augmentation notable, attribuée à une remontée des prix des hydrocarbures sur le marché mondial et à une gestion rigoureuse des finances publiques.

Avec un modèle économique encore largement basé sur le secteur énergétique, l’Algérie affiche une volonté de préserver ses réserves tout en mettant en œuvre des réformes structurelles pour limiter sa dépendance au pétrole et au gaz. Cette stratégie, bien que nécessaire, reste un défi majeur à moyen terme.

3. Le Maroc

Le Maroc, avec 32,8 milliards de dollars de réserves de devises, occupe la neuvième place du classement arabe. Contrairement à ses voisins maghrébins, le royaume dispose d’une économie plus diversifiée, reposant sur des secteurs tels que l’agriculture, l’industrie et le tourisme.

Les réserves marocaines, bien qu’inférieures à celles de la Libye et de l’Algérie, témoignent d’une gestion prudente et stable. Le pays a également bénéficié d’un soutien international et d’une politique monétaire solide, ce qui lui a permis de maintenir un niveau relativement constant de réserves malgré un contexte économique mondial incertain.

Ces trois pays maghrébins illustrent les disparités économiques et les choix stratégiques qui façonnent le niveau de leurs réserves de change. La Libye et l’Algérie demeurent fortement dépendantes des hydrocarbures, tandis que le Maroc mise sur la diversification et la stabilité économique.