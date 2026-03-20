CAN 2025 : Guardiola évoque une décision « prise en coulisses » après le sacre du Maroc

Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, a exprimé son scepticisme face au verdict de la CAF attribuant le titre de champion de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Le technicien espagnol s’est prononcé le 20 mars lors d’une conférence de presse précédant la finale de la Carabao Cup, à laquelle son équipe participera dimanche contre Arsenal.

Interrogé sur la controverse, Guardiola a déclaré : « C’est une décision prise en coulisses. Partout, on ne voit que ce qui se passe, pas ce qui se passe réellement. Tout se joue en coulisses, on ne voit jamais les responsables. » Ses propos, rapportés par le journaliste Fabrizio Romano sur le réseau social X, reflètent une position de distance face au verdict, l’entraîneur reconnaissant ne pas disposer d’informations complètes sur les raisons du jugement.

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Le cœur de la controverse

Le jury d’appel de la CAF a prononcé le 17 mars sa décision : le Sénégal, vainqueur sur le terrain 1-0 en prolongation lors de la finale du 18 janvier, a été déchu de son titre. Le Maroc se voit attribuer la victoire 3-0 sur tapis vert, la CAF invoquant le départ du terrain de joueurs sénégalais après un penalty accordé au Maroc, situation contraire aux règlements de la compétition.

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Cette décision, intervenue deux mois après le match disputé, a déclenché une avalanche de critiques sur le continent et au-delà. Au Sénégal, la presse dénonce une injustice majeure, tandis que la fédération sénégalaise annonce une procédure d’appel devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Des personnalités comme la nigériane Asisat Oshoala ou l’ancien sélectionneur français Alain Giresse ont également remis en question la légitimité du verdict.

Au Maroc, les réactions demeurent partagées : certains supporters ont célébré dans les rues, mais d’autres décrivent le titre comme un « cadeau empoisonné », critiquant l’annonce tardive et la controverse entachant leur sacre.

Critiques qui dépassent le football

L’entraîneur a étendu son analyse au-delà du seul domaine du football, affirmant que « c’est ce qui arrive ces derniers temps dans le football et dans bien d’autres domaines à travers le monde ». Cette généralisation suggère une préoccupation plus vaste concernant l’opacité décisionnelle dans les institutions dirigeantes.

La déclaration du technicien de 55 ans revêt une portée symbolique : alors que le débat africain reste polarisé autour des juridictions sportives du continent, une figure majeure du football européen intervient pour questionner publiquement les processus de gouvernance interne.

La fédération sénégalaise devrait franchir l’étape suivante dans son recours auprès du tribunal basé à Lausanne, où elle présentera ses arguments contre la décision de la CAF. Elle dispose d’une fenêtre de dix jours suivant la notification de la décision du 17 mars pour engager cette procédure d’appel.