Rivalité au Maghreb: Israël prend officieusement position

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Les tensions persistantes entre le Maroc et l’Algérie sur la question du Sahara occidental continuent de marquer les relations diplomatiques régionales. Dans ce contexte géopolitique complexe, Israël vient réaffirmer sa position en faveur de la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté.

Une photographie récente montre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou aux côtés de l’envoyé américain Steve Witkoff, posant devant une carte du Maroc intégrant le Sahara occidental. Cette image illustre le soutien diplomatique de Tel Aviv à Rabat, dans une démonstration claire de solidarité géopolitique.

Un soutien diplomatique sans équivoque

En juillet 2023, Israël a officiellement reconnu la marocanité du Sahara dans une lettre adressée au roi Mohammed VI. Cette position sera « reflétée dans tous les actes et documents pertinents du gouvernement israélien » et portée à la connaissance des Nations unies et des organisations internationales.

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, intervenue sous l’égide des États-Unis. En échange de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara en décembre 2020, les deux pays ont établi des liens diplomatiques solides. Malgré les pressions de certains partis politiques et activistes, les autorités marocaines maintiennent fermement leur position.

Une stratégie géopolitique complexe

L’Algérie continue de s’opposer au plan d’autonomie proposé par le Maroc, cherchant à empêcher son acceptation par la communauté internationale. Cette situation met en lumière les enjeux géopolitiques complexes qui persistent dans la région du Sahara occidental enjeux qui empoisonnent la vie politique locale puisque depuis plusieurs années maintenant, Maroc et Algérie ont rompu tous liens, au point même que les craintes de voir un conflit armé exploser soient de plus en plus vives.