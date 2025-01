Rivalités au Maghreb : la ruse comme solution commerciale ?

Photo Unsplash

La fracture diplomatique entre l’Algérie et le Maroc ne cesse de s’approfondir depuis la rupture des relations en août 2021, alimentée par des désaccords sur le Sahara occidental et des accusations mutuelles d’ingérence. Cette tension croissante a atteint son paroxysme avec la fermeture des frontières terrestres, la suspension du gazoduc Maghreb-Europe et l’interruption des échanges commerciaux directs, créant une situation économique complexe pour les deux nations maghrébines.

Le pragmatisme commercial face aux barrières politiques

La persistance des dattes algériennes sur le marché marocain illustre la résilience des liens commerciaux face aux obstacles diplomatiques. Ces fruits, particulièrement prisés pendant le Ramadan, conservent leur attrait auprès des consommateurs marocains grâce à leur qualité reconnue et leurs prix attractifs. Les variétés cultivées dans les palmeraies de Biskra maintiennent notamment leur réputation d’excellence, démontrant que les préférences des consommateurs transcendent les frontières politiques.

La Tunisie : pont commercial inattendu

L’ingéniosité des opérateurs économiques a donné naissance à une solution alternative : le transit par la Tunisie. Cette stratégie de contournement permet aux dattes algériennes d’atteindre le marché marocain sous une nouvelle identité. Le reconditionnement sous label tunisien révèle l’adaptabilité des circuits commerciaux et souligne l’interdépendance économique qui persiste malgré les tensions diplomatiques. Cette pratique, bien qu’elle soulève des questions éthiques, témoigne de la capacité des acteurs économiques à maintenir les flux commerciaux essentiels.

L’économie défie les appels au boycott

Les tentatives de boycott des produits algériens au Maroc se heurtent à une réalité économique implacable. La combinaison entre la qualité supérieure des dattes algériennes et leur compétitivité tarifaire crée une dépendance structurelle difficile à briser. Le marché marocain, confronté à une production locale insuffisante, se trouve contraint de maintenir ces importations, même de manière détournée. Cette situation met en lumière le décalage entre les ambitions politiques et les nécessités économiques quotidiennes. La pérennité de ce commerce, malgré les obstacles diplomatiques, démontre que les liens économiques entre les pays du Maghreb résistent aux tensions politiques. Pour le Maroc, la solution durable réside dans le développement de sa production nationale de dattes. En attendant, la circulation discrète des dattes algériennes sur les étals marocains perdure, illustration parfaite du triomphe du pragmatisme commercial sur les considérations géopolitiques.