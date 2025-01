Sénégal : 3 sociétés nationales dans le rouge

photo d'illustration

Le Sénégal fait face à une situation préoccupante concernant la santé financière de plusieurs entreprises publiques, comme le révèle le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027 actualisé. Ce rapport met en lumière une détérioration alarmante des capitaux propres de trois sociétés emblématiques, soulignant la gravité des défis auxquels elles sont confrontées.

La Société nationale de recouvrement (SNR) affiche des résultats financiers inquiétants. Avec un capital social initial de 25 millions FCFA, ses capitaux propres ont plongé à -86,7 milliards FCFA au 31 décembre 2023. Cette situation reflète une gestion défaillante et une accumulation de pertes considérables qui menacent sa viabilité. La SNR, acteur clé dans la gestion des créances publiques, se trouve ainsi dans une position critique qui requiert des mesures correctives d’urgence.

De son côté, la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (SOGEPA) subit également une détérioration significative de ses capitaux propres. Partant d’un capital social de 10 millions FCFA, elle se retrouve aujourd’hui avec un déficit de -28,5 milliards FCFA. Cette chute drastique interroge sur les mécanismes de gestion de cette entité chargée de valoriser le patrimoine immobilier de l’État sénégalais.

Le groupe SN La Poste n’échappe pas non plus à cette spirale de dégradation. Avec un capital social de 2,9 milliards FCFA, ses capitaux propres ont atteint un niveau critique de -143 milliards FCFA, conséquence directe de déficits chroniques et d’un modèle économique en difficulté. Ancienne fierté nationale, cette entreprise phare des services postaux et financiers se trouve désormais à la croisée des chemins, nécessitant une refonte de sa stratégie pour éviter l’effondrement.

Cette crise financière ne se limite pas à ces trois entreprises. D’autres sociétés publiques ou à participation majoritaire de l’État connaissent également des difficultés similaires. Dakar Dem Dikk, l’opérateur national de transport urbain, affiche des capitaux propres de -60,7 milliards FCFA malgré un capital social de 1,5 milliard FCFA. La SONACOS, spécialisée dans la commercialisation des oléagineux, montre également des signes inquiétants avec des capitaux propres de 10,068 milliards FCFA, soit moins de la moitié de son capital social de 20,234 milliards FCFA.