Sénégal : le meurtrier présumé de la jeune Diary Sow passe aux aveux

Un drame bouleversant s’est déroulé à Malika, un quartier de la banlieue dakaroise. Diary Sow, une adolescente de 12 ans, a été retrouvée sans vie dans des circonstances tragiques, suscitant une vive émotion au sein de la communauté. Le principal suspect, El Hadji Modou Fall, a avoué être l’auteur de ce meurtre, selon des informations relayées par les médias locaux.

Interrogé par les enquêteurs, El Hadji Modou Fall a reconnu avoir étranglé la jeune fille dans sa chambre, tout en réfutant les accusations de viol portées contre lui. Il a tenté de justifier son acte en affirmant qu’il était sous l’influence de drogue au moment des faits. Cependant, les déclarations du suspect ne convainquent pas entièrement, et les résultats de l’autopsie, attendus dans les prochains jours, devraient apporter des éclaircissements sur la cause exacte de la mort et sur les allégations de violences sexuelles.

Selon les révélations, El Hadji Modou Fall aurait déplacé le corps de la victime après l’agression, affirmant vouloir changer ses vêtements qu’il jugeait sales. Lorsque le corps de Diary Sow a été découvert par la domestique du suspect, la jeune fille ne portait pas de pantalon, un fait qui soulève des questions et alimente les spéculations sur les circonstances du drame.

Quelques heures avant le meurtre, Diary Sow et la fille de 9 ans du suspect auraient été envoyées acheter des cigarettes dans une boutique du quartier. À leur retour, l’irréparable se serait produit. Pendant ce temps, les parents de Diary, pensant que leur enfant était chez eux, n’ont pas immédiatement remarqué son absence, d’autant plus qu’une ambiance festive régnait dans le quartier à cause d’un mariage.

La découverte macabre a été faite par la domestique au lendemain de la Saint-Sylvestre. Le corps de Diary Sow gisait dans les toilettes de la maison du suspect. Cette scène a rapidement alerté le voisinage et plongé le quartier dans une profonde stupeur. El Hadji Modou Fall, père divorcé vivant seul avec sa fille, avait engagé une domestique pour s’occuper de l’enfant. Ce détail met en lumière un contexte familial compliqué. Alors que les enquêteurs poursuivent leur travail, les résultats de l’autopsie joueront un rôle central dans la suite de l’enquête, permettant de vérifier la version des faits avancée par le suspect.