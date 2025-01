Sénégal : mis en service du premier puits de gaz du pays

Photo d'illustration

Le secteur énergétique en Afrique de l’Ouest connaît une évolution majeure avec l’entrée en production du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Le Sénégal et la Mauritanie, partenaires dans cette initiative ambitieuse, franchissent un cap décisif en annonçant officiellement l’ouverture du premier puits de production de gaz. Cette avancée marque une étape clé dans la concrétisation des aspirations énergétiques des deux nations, bien décidées à renforcer leur position dans l’industrie gazière régionale.

Situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, le champ gazier GTA est l’une des plus grandes découvertes en eaux profondes de l’Afrique de l’Ouest. Ce projet repose sur une coopération étroite entre les deux pays, témoignant de leur volonté commune d’exploiter ces ressources de manière durable et équitable. Pour Birame Soulèye Diop, ministre sénégalais de l’Énergie, l’ouverture du premier puits incarne une vision partagée visant à transformer le GTA en un modèle de collaboration énergétique réussie.

Ce partenariat inédit entre Dakar et Nouakchott est salué comme une réussite diplomatique et technique, offrant une feuille de route pour d’autres projets transfrontaliers dans la région. L’accent mis sur l’exploitation durable et les bénéfices mutuels renforce l’idée que le GTA pourrait devenir un levier économique majeur pour les deux pays.

L’ouverture du premier puits marque l’achèvement des phases techniques nécessaires pour lancer la production. Ce pas décisif pave la voie au démarrage imminent de la commercialisation du gaz, attendu avec impatience par les marchés régionaux et internationaux. Les ministères de l’Énergie des deux pays soulignent que cette avancée constitue un tournant historique, non seulement pour le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi pour l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

Le projet GTA représente une opportunité économique sans précédent. En plus de contribuer à la diversification des revenus, il promet de générer des milliers d’emplois directs et indirects, d’améliorer les infrastructures locales et de renforcer l’indépendance énergétique des deux nations.

Pour le Sénégal, le secteur gazier est au cœur d’une stratégie de transformation économique à long terme. L’entrée en production du GTA renforce les ambitions du pays de devenir un acteur clé dans le secteur énergétique africain. Cette avancée s’inscrit dans le Plan Sénégal Émergent (PSE), qui met l’accent sur l’exploitation des ressources naturelles pour accélérer le développement économique et social.

En parallèle, le gouvernement sénégalais mise sur une gestion rigoureuse et transparente des revenus gaziers pour éviter la « malédiction des ressources ». L’objectif est de maximiser les retombées économiques au profit des populations, en finançant des projets dans des secteurs tels que l’éducation, la santé et les infrastructures.