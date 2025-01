Tourisme en Afrique : explosion des statistiques dans 3 pays dont un du Maghreb

Egypte (Le Caire). Photo shady shaker-Pixabay

L’année 2024 marque un tournant décisif pour le tourisme africain, avec deux pays qui se distinguent particulièrement par leurs performances exceptionnelles. Le Maroc, puissance touristique du Maghreb, enregistre une croissance spectaculaire de 35% par rapport à 2019, tandis que l’Éthiopie crée la surprise avec une augmentation encore plus impressionnante de 40%. Ces chiffres, qui dépassent largement la moyenne mondiale, témoignent d’un dynamisme sans précédent dans ces deux destinations.

Le succès du Maroc s’inscrit dans une dynamique régionale positive, l’Afrique du Nord affichant une croissance robuste de 23% par rapport à 2019. Cette performance remarquable est également portée par l’Égypte, qui enregistre une hausse de 23% de ses visiteurs. Ces résultats exceptionnels s’expliquent notamment par les investissements significatifs réalisés dans les infrastructures touristiques, une diversification réussie de l’offre alliant culture, nature et modernité, ainsi que des stratégies de promotion particulièrement efficaces sur les marchés internationaux.

Des contrastes marqués à l’échelle mondiale

L’essor du tourisme en Éthiopie, moins attendu mais tout aussi significatif, révèle l’émergence de nouvelles destinations attractives sur le continent africain. Le pays a su capitaliser sur ses richesses culturelles et naturelles uniques pour attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux, démontrant ainsi le potentiel touristique encore largement inexploité de l’Afrique de l’Est.

Ces succès contrastent fortement avec la situation d’autres destinations mondiales qui peinent à retrouver leur attractivité d’avant-Covid. Dans certaines régions du monde, les chiffres du tourisme restent en net recul. Israël connaît une chute drastique de 79% en raison du conflit actuel, la Birmanie accuse une baisse de 45% due à son instabilité politique, tandis que les Philippines et le Pérou voient leur fréquentation diminuer respectivement de 34% et 26%. Ces situations soulignent l’importance cruciale de la stabilité politique et de la sécurité pour le développement touristique.

Les perspectives pour 2025 s’annoncent prometteuses selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui prévoit une croissance globale du secteur de 3 à 5%. Pour maintenir leur dynamique positive, le Maroc et l’Éthiopie devront continuer à investir dans leurs infrastructures, développer une offre touristique durable et renforcer leur présence sur les marchés émergents, tout en préservant leur précieux patrimoine naturel et culturel. Leur réussite exemplaire trace déjà la voie pour les autres destinations africaines qui aspirent à développer leur secteur touristique.