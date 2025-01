Trump se venge d’un ex-conseiller à son retour à la Maison-Blanche

Drago/Pool/ABACAPRESS.COM

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis cette semaine s’accompagne déjà de mesures controversées touchant directement ses anciens collaborateurs. Une décision présidentielle vient en effet de priver John Bolton, ex-conseiller à la Sécurité nationale, de la protection rapprochée assurée par le Secret Service, alors même que ce dernier affirmait qu’il était l’objet de menaces d’assassinat de la part de l’Iran.

Les tensions entre l’ancien président et son ex-conseiller atteignent un nouveau sommet avec cette mesure sans précédent. Un décret présidentiel justifie cette décision en accusant Bolton d’avoir divulgué des informations sensibles durant son passage à la Maison-Blanche entre 2018 et 2019. Cette révocation s’étend également à l’accès aux données de sécurité et de renseignement dont bénéficiait jusqu’alors l’ancien diplomate.

La gravité de cette situation s’accentue par le contexte sécuritaire particulier entourant John Bolton. Âgé de 76 ans, l’ancien ambassadeur à l’ONU se trouve au centre d’une menace d’assassinat orchestrée par Téhéran entre 2021 et 2022, en représailles à l’élimination du général iranien Qassem Soleimani. Cette opération, ordonnée par Trump en janvier 2020, continue de générer des répercussions diplomatiques et sécuritaires.

Le département de la Justice américain prend ces menaces au sérieux, comme en témoigne l’inculpation en août 2022 d’un membre présumé des Gardiens de la révolution iranienne, Shahram Poursafi. Une récompense de 20 millions de dollars est même proposée pour toute information menant à son arrestation. Bolton, reconnaissable à son imposante moustache, n’a pas caché sa déception face à la décision de Trump, tout en soulignant qu’elle ne le surprenait guère.